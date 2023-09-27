YouTube отменяет подписку Premium Lite, позволяющую просматривать контент без рекламы по меньшей цене — Finance.ua
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YouTube отменяет подписку Premium Lite, позволяющую просматривать контент без рекламы по меньшей цене

Технологии&Авто
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YouTube отменяет подписку Premium Lite, позволяющую просматривать контент без рекламы по меньшей цене
YouTube отменяет подписку Premium Lite, позволяющую просматривать контент без рекламы по меньшей цене
Экспериментальный тариф был запущен 2 года назад для ограниченного перечня стран, однако с 25 октября YouTube вообще его отменит.
Premium Lite — это более дешевая версия премиальной подписки YouTube, которая позволяла просматривать контент без рекламы, однако не предлагала фонового воспроизведения, загрузки в офлайн-режиме и других премиум-функций.
Экспериментальный тариф стоил €6,99/месяц и был доступен в некоторых европейских странах, в частности в Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции.
В настоящее время YouTube отменяет подписку, однако нынешним пользователям тарифа Lite предложат пробный месяц бесплатного использования YouTube Premium. Чтобы воспользоваться предложением, нужно отменить подписку собственноручно или дождаться завершения ее действия.
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В июле YouTube повысил цены на подписки Premium и Music в США — до $13,99 и $10,99 соответственно. В Украине стандартный премиальный тариф обойдется в ₴99/месяц, семейный — ₴149/месяц (до 5 членов семьи), а студенческий — ₴59/месяц (с одним бесплатным месяцем использования).
«Пишем, чтобы сообщить вам, что после 25 октября 2023 года мы больше не будем предлагать версию Premium Lite», — пишет YouTube в электронном письме, присланном The Verge. «Продолжаем работать над разными версиями Premium Lite, учитывая отзывы наших пользователей, создателей и партнеров».
По материалам:
ITC.ua
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