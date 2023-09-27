YouTube отменяет подписку Premium Lite, позволяющую просматривать контент без рекламы по меньшей цене — Finance.ua

YouTube отменяет подписку Premium Lite, позволяющую просматривать контент без рекламы по меньшей цене 27.09.2023, 01:22 — Технологии&Авто

YouTube отменяет подписку Premium Lite, позволяющую просматривать контент без рекламы по меньшей цене

Экспериментальный тариф был запущен 2 года назад для ограниченного перечня стран, однако с 25 октября YouTube вообще его отменит.

Premium Lite — это более дешевая версия премиальной подписки YouTube, которая позволяла просматривать контент без рекламы, однако не предлагала фонового воспроизведения, загрузки в офлайн-режиме и других премиум-функций.

Экспериментальный тариф стоил €6,99/месяц и был доступен в некоторых европейских странах, в частности в Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции.

В настоящее время YouTube отменяет подписку, однако нынешним пользователям тарифа Lite предложат пробный месяц бесплатного использования YouTube Premium. Чтобы воспользоваться предложением, нужно отменить подписку собственноручно или дождаться завершения ее действия.

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В июле YouTube повысил цены на подписки Premium и Music в США — до $13,99 и $10,99 соответственно. В Украине стандартный премиальный тариф обойдется в ₴99/месяц, семейный — ₴149/месяц (до 5 членов семьи), а студенческий — ₴59/месяц (с одним бесплатным месяцем использования).

«Пишем, чтобы сообщить вам, что после 25 октября 2023 года мы больше не будем предлагать версию Premium Lite», — пишет YouTube в электронном письме , присланном The Verge. «Продолжаем работать над разными версиями Premium Lite, учитывая отзывы наших пользователей, создателей и партнеров».

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