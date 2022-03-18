YouControl насчитал 1000 человек и более 300 компаний, оказавшихся под санкциями — Finance.ua
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YouControl насчитал 1000 человек и более 300 компаний, оказавшихся под санкциями

Сегодня 17:04Фондовый рынок
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YouControl насчитал 1000 человек и более 300 компаний, оказавшихся под санкциямиYouControl насчитал 1000 человек и более 300 компаний, оказавшихся под санкциями
После начала войны США, Британия, Канада, Австралия, Япония и ЕС наложили суммарные санкции на 900 физических лиц и 300 компаний.
Об этом пишет Forbes.ua со ссылкой на данные аналитиков YouControl.
Под санкции попали российские и белорусские олигархи, депутаты и чиновники, журналисты, члены правительства так называемых ЛНР и ДНР. Среди подсанкционных юридических лиц — российские банки, «Газпром», а также компании в сферах обороны, машиностроения, производства нефти и газа.
В санкционные списки ЕС, Канады, Австралии и Великобритании в период с 24 февраля попали более 300 депутатов государственной думы рф, проголосовавших за признание ДНР и ЛНР, и 146 членов совета федерации РФ, ратифицировавших «Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между российской федерацией и ДНР и между российской федерацией и ЛНР».
Страны наложили персональные санкции на владимира путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков и министр обороны россии Сергей Шойгу также попали в санкционные списки, за исключением перечня Великобритании.
Среди российских олигархов в списке оказались Михаил Фридман, Алишер Усманов, Алексей Мордашов, Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги, Юрий Ковальчук, Евгений Пригожин. 50 граждан Беларуси, Лукашенко и его семья, Рамзан Кадыров и 50 членов правительства так называемых ЛНР и ДНР также под санкциями.
Санкции также нацелились на российских топ-журналистов и телеведущих каналов Владимира Соловьева («Россия 1»), Маргариты Симоньян (Russia Today), Константина Кнырика (NewFront), Константина Эрнста («Первого канала»), белорусских журналистов Игоря Тураи Людмилы Гладкой.
Санкции также применили против украинцев: владельца телеканалов «112», «ZIK» и NewsOne Тараса Козака, народного депутата 9-го созыва Олега Волошина; экс-народного депутата Украины 4-6 созывов Владимира Сивковича, который, в частности, является участником ОО «Институт «Суспільство» и экс-народного депутата Украины 5-7 созывов Владимира Олийныка.
Среди компаний под санкции попали российские банки «россия», «Промсвязьбанк», «Генбанк», «Индустриальный сберегательный банк», «Новикомбанк», «ВТБ банк», корпорация «ВЭБ.РФ», а также украинский «Проминвестбанк».
США расширило санкции в отношении ПАО «Газпром». Канада наложила санкции на около 30 российских компаний, работающих в сферах машиностроения. Евросоюз ввел санкции против около 90 российских компаний.
Основной ограничительной мерой по проанализированным санкционным спискам шести стран является блокирование активов физических и юридических лиц. Все ограничительные меры на данный момент являются действующими и не имеют определенного срока действия.
Россия стала объектом более 5530 мировых санкций и самой подсанкционной страной в мире.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Forbes.ua
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