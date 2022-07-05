Япония выделила $200 миллионов на борьбу с продовольственным кризисом — часть денег получит Украина Сегодня 20:16 — Казна и Политика

Япония выделила $200 миллионов на борьбу с продовольственным кризисом — часть денег получит Украина

Японское правительство во вторник, 5 июля, приняло официальное решение предоставить около 200 млн долларов помощи для борьбы с глобальным продовольственным кризисом, к которому привело российское вторжение в Украину.

Об этом сообщает NHK

Министр иностранных дел Японии Хаяси Йосимаса отметил, что часть средств пойдет на строительство складов для пшеницы и других видов зерна в Украине, чтобы возобновить экспорт зерновых из этой страны.

Читайте также ЕБРР планирует в этом году инвестировать в Украину минимум миллиард евро

Хаяси заявил, что выделенные средства пойдут на помощь в поставке продовольствия странам Ближнего Востока и Африки, серьезно пострадавшим от сокращения импорта зерна из Украины и россии.

Он также сказал, что международные организации помогут распределить эти средства, и добавил, что выделенные средства помогут увеличить мощности по производству продовольствия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.