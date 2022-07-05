Япония выделила $200 миллионов на борьбу с продовольственным кризисом — часть денег получит Украина — Finance.ua
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Япония выделила $200 миллионов на борьбу с продовольственным кризисом — часть денег получит Украина

Казна и Политика
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Япония выделила $200 миллионов на борьбу с продовольственным кризисом — часть денег получит Украина
Япония выделила $200 миллионов на борьбу с продовольственным кризисом — часть денег получит Украина
Японское правительство во вторник, 5 июля, приняло официальное решение предоставить около 200 млн долларов помощи для борьбы с глобальным продовольственным кризисом, к которому привело российское вторжение в Украину.
Об этом сообщает NHK.
Министр иностранных дел Японии Хаяси Йосимаса отметил, что часть средств пойдет на строительство складов для пшеницы и других видов зерна в Украине, чтобы возобновить экспорт зерновых из этой страны.
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Хаяси заявил, что выделенные средства пойдут на помощь в поставке продовольствия странам Ближнего Востока и Африки, серьезно пострадавшим от сокращения импорта зерна из Украины и россии.
Он также сказал, что международные организации помогут распределить эти средства, и добавил, что выделенные средства помогут увеличить мощности по производству продовольствия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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