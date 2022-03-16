Япония существенно повысит пошлины для россии — Finance.ua

Япония существенно повысит пошлины для россии
Япония существенно повысит пошлины для россии
Правительство Японии намерено отменить торговый статус «самой благоприятной нации» для россии в рамках дополнительных санкций в связи с войной в Украине.
Правительство может объявить о решении лишить россию статуса «самой благоприятной нации» в торговле в среду.
Эти меры означают, что российский импорт будет облагаться налогом по более высоким тарифам.
Президент США Джо Байден объявил о таких мерах 11 марта. Тем временем лидеры стран G7 выступили с общим заявлением, в котором пообещали лишить россию статуса «самой благоприятной нации».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Email рассылка Finance.uaКоротко про главное за день