Япония существенно повысит пошлины для россии — Finance.ua

Япония существенно повысит пошлины для россии

Сегодня 10:34 — Мир

Япония существенно повысит пошлины для россии

Правительство Японии намерено отменить торговый статус «самой благоприятной нации» для россии в рамках дополнительных санкций в связи с войной в Украине.

Об этом сообщает NHK

Правительство может объявить о решении лишить россию статуса «самой благоприятной нации» в торговле в среду.

Эти меры означают, что российский импорт будет облагаться налогом по более высоким тарифам.

Президент США Джо Байден объявил о таких мерах 11 марта. Тем временем лидеры стран G7 выступили с общим заявлением, в котором пообещали лишить россию статуса «самой благоприятной нации».

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