Япония существенно повысит пошлины для россии — Finance.ua

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Япония существенно повысит пошлины для россии

Сегодня 10:34Мир
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Япония существенно повысит пошлины для россииЯпония существенно повысит пошлины для россии
Правительство Японии намерено отменить торговый статус «самой благоприятной нации» для россии в рамках дополнительных санкций в связи с войной в Украине.
Об этом сообщает NHK.
Правительство может объявить о решении лишить россию статуса «самой благоприятной нации» в торговле в среду.
Эти меры означают, что российский импорт будет облагаться налогом по более высоким тарифам.
Президент США Джо Байден объявил о таких мерах 11 марта. Тем временем лидеры стран G7 выступили с общим заявлением, в котором пообещали лишить россию статуса «самой благоприятной нации».
По материалам: Українська правда
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