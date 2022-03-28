Япония предотвратит обход россией санкций посредством криптовалют — Finance.ua

Япония предотвратит обход россией санкций посредством криптовалют

Сегодня 15:14

В Японии пересмотрят закон об иностранной валюте — это должно помешать россии уклоняться от западных финансовых санкций через криптовалютные активы, сообщает Reuters.

Правительство представит на ближайшей сессии парламента пересмотренный закон об иностранной валюте и внешней торговле, чтобы усилить защиту от потенциального нарушения россией санкций посредством цифровых активов, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Премьер-министр Фумио Кисида также призвал внести поправки в закон и подчеркнул необходимость скоординированных действий с западными союзниками после участия в саммите G7 на прошлой неделе в Брюсселе.

Пересмотр "предположительно позволит правительству применять закон к биржам криптоактивов, и обязать их тщательно проверять, не являются ли их клиенты объектами российских санкций, — считает старший экономист Mizuho Research and Technologies Сайсуке Сакаи.

После вторжения в Украину японское правительство заморозило активы более чем 100 российских чиновников, олигархов, банков и других учреждений, а также запретила экспорт высоких технологий и лишила Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле.

В марте 2022 года месяце финансовый регулирующий орган Японии уже потребовал, чтобы около 30 криптовалютных бирж в стране не проводили операции с активами, на которые наложены санкции.

Перед этим три крупнейших банка Японии прекратили денежные переводы и долларовые операции с российским Сбербанком, что может заставить японские компании, ведущие бизнес в россии, искать альтернативные способы проведения платежей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.