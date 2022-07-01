Япония поможет Украине построить временные зернохранилища — Finance.ua

Япония поможет Украине построить временные зернохранилища Сегодня 21:30

Япония поддержит Украину в расширении мощностей по хранению зерна в связи с приближением сезона уборки урожая, пише usm.media

Предполагается, что временные зернохранилища обустроят у западных границ Украины с соседними странами. Об этом рассказал премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишет НВ со ссылкой на Japan Today.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил, что на западной границе Украины необходимо установить комплексы, которые упростят логистические решения по перевалке зерна.

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