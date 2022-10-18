Япония будет помогать Украине с восстановлением энергетической инфраструктуры — Finance.ua

Япония будет помогать Украине с восстановлением энергетической инфраструктуры Сегодня 12:15 — Энергетика

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Мацудой Кунинори.

Об этом сообщили Finance.ua в пресс-службе Минэнерго.

Герман Галущенко проинформировал господина посла о систематических атаках, осуществляемых российскими войсками на объекты украинской энергетической инфраструктуры и последствиях разрушений.

«Сегодня снова обесточена и работает на дизель-генераторах Запорожская атомная электростанция. Это произошло вследствие повреждения подстанции, с которой питалась единая линия, объединяющая ЗАЭС с украинской энергосистемой», — сообщил он.

Министр подчеркнул, что ЗАЭС имеет большое значение для энергетической безопасности Украины и подчеркнул необходимость ее деоккупации, демилитаризации и передачи под полный контроль легитимного оператора.

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Стороны также обсудили направления взаимодействия по помощи в обеспечении Украины энергоносителями во время прохождения отопительного сезона.

Отдельное внимание на встрече было уделено готовности японской стороны помочь с восстановлением поврежденных или разрушенных боевыми действиями объектов критической инфраструктуры Украины, в частности путем предоставления необходимого оборудования и оборудования. Подходящие энергетические проекты будут осуществляться в сотрудничестве с японским агентством международного сотрудничества JICA.

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