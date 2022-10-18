Япония будет помогать Украине с восстановлением энергетической инфраструктуры — Finance.ua
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Япония будет помогать Украине с восстановлением энергетической инфраструктуры

Энергетика
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Мацудой Кунинори.
Об этом сообщили Finance.ua в пресс-службе Минэнерго.
Герман Галущенко проинформировал господина посла о систематических атаках, осуществляемых российскими войсками на объекты украинской энергетической инфраструктуры и последствиях разрушений.
«Сегодня снова обесточена и работает на дизель-генераторах Запорожская атомная электростанция. Это произошло вследствие повреждения подстанции, с которой питалась единая линия, объединяющая ЗАЭС с украинской энергосистемой», — сообщил он.
Министр подчеркнул, что ЗАЭС имеет большое значение для энергетической безопасности Украины и подчеркнул необходимость ее деоккупации, демилитаризации и передачи под полный контроль легитимного оператора.
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Стороны также обсудили направления взаимодействия по помощи в обеспечении Украины энергоносителями во время прохождения отопительного сезона.
Отдельное внимание на встрече было уделено готовности японской стороны помочь с восстановлением поврежденных или разрушенных боевыми действиями объектов критической инфраструктуры Украины, в частности путем предоставления необходимого оборудования и оборудования. Подходящие энергетические проекты будут осуществляться в сотрудничестве с японским агентством международного сотрудничества JICA.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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