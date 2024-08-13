Yamaha будет выпускать мотоциклы с автоматической коробкой передач — Finance.ua

Yamaha будет выпускать мотоциклы с автоматической коробкой передач Сегодня 04:22 — Фондовый рынок

Yamaha будет выпускать мотоциклы с автоматической коробкой передач

Японская компания Yamaha сделала заявление о том, что скоро их мотоциклы будут оснащаться автоматической коробкой передач. Первым испытывает это нововведение модель MT-09, пишет avtomir.ua

Производство новой версии начнётся уже в конце этого года, а в салоны она поступит в 2025 году. Вероятно, все последующие модели с «автоматом» будут обозначаться приставкой Y-AMT.

Новая система — электромеханическая, а не гидравлическая. Коробка будет иметь два режима: полностью автоматический и полумеханический, когда водителю необходимо только переключать передачи кнопками.

Впрочем, фанатам не стоит начинать скучать по традиционной «механике», ведь MT-09 будет продаваться и с механической коробкой передач. Пока никаких оснований снимать ее с производства нет.

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