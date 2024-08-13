Yamaha будет выпускать мотоциклы с автоматической коробкой передач — Finance.ua
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Yamaha будет выпускать мотоциклы с автоматической коробкой передач

Фондовый рынок
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Yamaha будет выпускать мотоциклы с автоматической коробкой передач
Yamaha будет выпускать мотоциклы с автоматической коробкой передач
Японская компания Yamaha сделала заявление о том, что скоро их мотоциклы будут оснащаться автоматической коробкой передач. Первым испытывает это нововведение модель MT-09, пишет avtomir.ua.
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Производство новой версии начнётся уже в конце этого года, а в салоны она поступит в 2025 году. Вероятно, все последующие модели с «автоматом» будут обозначаться приставкой Y-AMT.
Новая система — электромеханическая, а не гидравлическая. Коробка будет иметь два режима: полностью автоматический и полумеханический, когда водителю необходимо только переключать передачи кнопками.
Впрочем, фанатам не стоит начинать скучать по традиционной «механике», ведь MT-09 будет продаваться и с механической коробкой передач. Пока никаких оснований снимать ее с производства нет.
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По материалам:
Finance.ua
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