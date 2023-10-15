Самые популярные б/у мотоциклы на украинском рынке (инфографика) — Finance.ua

Самые популярные б/у мотоциклы на украинском рынке (инфографика)
За третий квартал 2023 года украинцы приобрели 7800 единиц мототехники. Об этом свидетельствуют данные AUTO.RIA.
Так, за отчетный период украинцы импортировали 372 мотоцикла с пробегом. Остальные 7428 единиц мототехники приобрели на внутреннем рынке.
Самыми популярными мотоциклами на отечественном рынке стали не только доступные модели. Среди бестселлеров есть несколько премиальных мотоциклов.
Топ-15 самых популярных б/у мотоциклов в Украине:
- Lifan LF — 290 единиц.
- Honda CB — 254 единицы.
- JAWA 350 — 212 единиц.
- Loncin LX — 170 единиц.
- Honda CBR — 165 единиц.
- Musstang MT — 164 единицы.
- Yamaha Drag Star — 131 единица.
- КМЗ «Днепр» — 128 единиц.
- Shineray XY250 — 122 единицы.
- Yamaha FZ — 116 единиц.
- Viper V — 105 единиц.
- Suzuki GSX — 101 единица.
- Bajaj Boxer — 94 единицы.
- Geon Scrambler — 93 единицы.
- BMW R-Series — 91 единица.
Недавно в Украине обнаружили редкий мотоцикл Jawa. Речь идет о Jawa 638.5 — это довольно редкая, переходная модель.
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