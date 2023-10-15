Самые популярные б/у мотоциклы на украинском рынке (инфографика) — Finance.ua

Самые популярные б/у мотоциклы на украинском рынке (инфографика) Сегодня 22:44 — Фондовый рынок

Самые популярные б/у мотоциклы на украинском рынке (инфографика)

За третий квартал 2023 года украинцы приобрели 7800 единиц мототехники. Об этом свидетельствуют данные AUTO.RIA

Так, за отчетный период украинцы импортировали 372 мотоцикла с пробегом. Остальные 7428 единиц мототехники приобрели на внутреннем рынке.

Самыми популярными мотоциклами на отечественном рынке стали не только доступные модели. Среди бестселлеров есть несколько премиальных мотоциклов.

Топ-15 самых популярных б/у мотоциклов в Украине:

Lifan LF — 290 единиц. Honda CB — 254 единицы. JAWA 350 — 212 единиц. Loncin LX — 170 единиц. Honda CBR — 165 единиц. Musstang MT — 164 единицы. Yamaha Drag Star — 131 единица. КМЗ «Днепр» — 128 единиц. Shineray XY250 — 122 единицы. Yamaha FZ — 116 единиц. Viper V — 105 единиц. Suzuki GSX — 101 единица. Bajaj Boxer — 94 единицы. Geon Scrambler — 93 единицы. BMW R-Series — 91 единица.

Недавно в Украине обнаружили редкий мотоцикл Jawa. Речь идет о Jawa 638.5 — это довольно редкая, переходная модель.

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MMR По материалам:

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