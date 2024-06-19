Xiaomi выпустила новый дрон Fimi Mini 3 за $317 (фото) — Finance.ua
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Xiaomi выпустила новый дрон Fimi Mini 3 за $317 (фото)

Технологии&Авто
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Xiaomi выпустила новый дрон Fimi Mini 3 за $317 (фото)
Xiaomi выпустила новый дрон Fimi Mini 3 за $317 (фото)
Компания Xiaomi выпустила новый дрон Fimi Mini 3, у которого поразительная производительность и очень доступная цена, пишет bibliotech.com.ua.
Некоторые из самых крутых технологий Xiaomi, к сожалению, пока находятся только на родине бренда в Китае. Один из таких — дрон с камерой Xiaomi Fimi Mini 3, вышедший под суббрендом Fimi.
Дрон Xiaomi Fimi Mini 3 весит всего 250 г и имеет радиус действия 9 км. Анонсированы две версии — с одной и двумя батареями, последняя обеспечивает 32 минуты полета. Это больше, чем у большинства дронов, включая популярный DJI Mini 2, предлагающий от 20 до 30 минут полета.
Другие функции включают в себя 48-мегапиксельный ½-дюймовый CMOS-сенсор камеры Sony, который может снимать настоящее 4K со скоростью 60 кадров в секунду, а также синтетическое видео 8K замедленной съемке. Это в четыре раза превышает разрешение дронов начального уровня, таких как мобильный дрон IZI Pro. Он также может предложить 12-кратный цифровой зум и оснащен вертикальным режимом съемки, позволяющим дрону адаптироваться к вертикальным устройствам.
Xiaomi Fimi Mini 3 также имеет множество функций безопасности, включая автоматический возврат RTH, GPS-мониторинг в реальном времени и уведомление о возврате заряда батареи.
Цена Xiaomi Fimi Mini 3 начинается с 1999 юаней ($275) за вариант с одним аккумулятором и 2299 юаней ($317) за вариант с двумя аккумуляторами.
По материалам:
Finance.ua
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