Xiaomi, Oppo, Vivo и другие китайские компании не собираются уходить из России — Finance.ua
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Xiaomi, Oppo, Vivo и другие китайские компании не собираются уходить из России

Сегодня 22:28Технологии&Авто
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Цивилизованный Запад продолжает вводить санкции против россии, и более 300 мировых компаний и брендов из разных сфер объявили о приостановлении или прекращении деятельности в стране-агрессоре. В то же время остается немало компаний, в том числе из сферы IT, которые продолжают работать в россии и финансировать кровавую войну россии против Украины.
До сегодняшнего дня все главные страны мира или так называемая «большая семерка», а также большинство мировых компаний четко сформулировали свою позицию относительно войны в Украине. В то время как Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo и другие китайские компании продолжают придерживаться нейтральной позиции.
Стоит отметить, что Xiaomi — третий по величине производитель смартфонов в мире. Кроме того, до войны Xiaomi вместе с Samsung доминировали на украинском рынке смартфонов. Также можно упомянуть, что международные продажи составляют более 50% общей выручки Xiaomi, и весомая доля приходится именно на Европу.
Напомним, 17 марта посол КНР в Украине Фань Сяньжун заявил, что Китай «навсегда будет хорошей силой для Украины и в экономическом, и в политическом плане» и «будет уважать тот путь, который выбирают украинцы, потому что это суверенное право каждого народа». Это существенное изменение риторики с начала войны и дает надежду, что Пекин хотя бы не будет помогать России в войне против Украины.
По материалам: ITC.ua
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