WSJ: выручка Twitter в декабре 2022 года упала на 40% — Finance.ua

WSJ: выручка Twitter в декабре 2022 года упала на 40% Сегодня 02:15 — Фондовый рынок

WSJ: выручка Twitter в декабре 2022 года упала на 40%

Выручка и чистая прибыль платформы Twitter в декабре 2022 года упала на 40% в годовом выражении.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Они связывают такие финансовые показатели с утечкой рекламодателей из социальной сети после прихода в компанию Илона Маска.

По данным исследовательского центра Standart Media, в декабре 2022 года расходы на рекламу в Twitter сократились на 71%. Источники WSJ отмечают, что Илон Маск уже совершил первый платеж по кредиту в $13 млрд, взятому для закрытия сделки по приобретению Twitter.

Напомним, 26 февраля компания сократила минимум 50 сотрудников, что стало восьмым раундом сокращений с момента прихода Илона Маска на должность исполнительного директора Twitter в октябре 2022 года.

До конца 2023 г. г-н Маск планирует назначить нового директора платформы.

borgexpert По материалам:

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