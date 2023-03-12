WSJ: выручка Twitter в декабре 2022 года упала на 40% — Finance.ua

WSJ: выручка Twitter в декабре 2022 года упала на 40%
Выручка и чистая прибыль платформы Twitter в декабре 2022 года упала на 40% в годовом выражении.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Они связывают такие финансовые показатели с утечкой рекламодателей из социальной сети после прихода в компанию Илона Маска.
По данным исследовательского центра Standart Media, в декабре 2022 года расходы на рекламу в Twitter сократились на 71%. Источники WSJ отмечают, что Илон Маск уже совершил первый платеж по кредиту в $13 млрд, взятому для закрытия сделки по приобретению Twitter.
Напомним, 26 февраля компания сократила минимум 50 сотрудников, что стало восьмым раундом сокращений с момента прихода Илона Маска на должность исполнительного директора Twitter в октябре 2022 года.
До конца 2023 г. г-н Маск планирует назначить нового директора платформы.
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