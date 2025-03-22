Wizz Air запускает семь новых рейсов из Вроцлава — Finance.ua

Wizz Air запускает семь новых рейсов из Вроцлава
Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air объявил новые рейсы сразу в семь городов Европы из польского Вроцлава.
Об этом перевозчик сообщил на своей странице в Instagram.
Новые рейсы будут летать из Вроцлава по следующим направлениям:
- Лондон-Гатвик (Великобритания) — с июня 2025 года четыре раза в неделю;
- Гран-Канария (Канарские острова, Испания) — с декабря 2025 года дважды в неделю;
- Мадрид (Испания) — с декабря 2025 года трижды в неделю;
- Бухарест-Беняса (Румыния) — с декабря 2025 года трижды в неделю;
- Базель-Мюлуз-Фрайбург (Швейцария) — с декабря 2025 года четыре раза в неделю;
- Ницца (Франция) — с декабря 2025 года трижды в неделю;
- Катания (Сицилия, Италия) — с марта 2026 года дважды в неделю.
Также венгерский лоукостер добавил три направления в датский город Биллунн:
- Вильнюс (Литва) — с июля 2025 года дважды в неделю;
- Гданьск (Польша) — с июня 2025 года трижды в неделю;
- Катовице (Польша) — с октября 2025 года три раза в неделю.
Напомним, ранее стало известно, что Wizz Air расширяет сеть полетов и планирует добавить 5 новых рейсов из Литвы, Норвегии, Греции, Италии, Румынии, Франции и Грузии.
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