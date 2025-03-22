Wizz Air запускает семь новых рейсов из Вроцлава — Finance.ua

Wizz Air запускает семь новых рейсов из Вроцлава Сегодня 17:18 — Фондовый рынок

Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air объявил новые рейсы сразу в семь городов Европы из польского Вроцлава.

Об этом перевозчик сообщил на своей странице в Instagram.

Новые рейсы будут летать из Вроцлава по следующим направлениям:

Лондон-Гатвик (Великобритания) — с июня 2025 года четыре раза в неделю;

Гран-Канария (Канарские острова, Испания) — с декабря 2025 года дважды в неделю;

Мадрид (Испания) — с декабря 2025 года трижды в неделю;

Бухарест-Беняса (Румыния) — с декабря 2025 года трижды в неделю;

Базель-Мюлуз-Фрайбург (Швейцария) — с декабря 2025 года четыре раза в неделю;

Ницца (Франция) — с декабря 2025 года трижды в неделю;

Катания (Сицилия, Италия) — с марта 2026 года дважды в неделю.

Также венгерский лоукостер добавил три направления в датский город Биллунн:

Вильнюс (Литва) — с июля 2025 года дважды в неделю;

Гданьск (Польша) — с июня 2025 года трижды в неделю;

Катовице (Польша) — с октября 2025 года три раза в неделю.

Напомним, ранее стало известно , что Wizz Air расширяет сеть полетов и планирует добавить 5 новых рейсов из Литвы, Норвегии, Греции, Италии, Румынии, Франции и Грузии.

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УНІАН По материалам:

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