Вырастет выше 46 гривен: когда курс доллара в Украине достигнет такой отметки — Finance.ua

Вырастет выше 46 гривен: когда курс доллара в Украине достигнет такой отметки Сегодня 13:06 — Валюта

Вырастет выше 46 гривен: когда курс доллара в Украине достигнет такой отметки

К 2026 году среднегодовой курс доллара может значительно вырасти. Эксперт рассказал, на какие показатели ориентируется Национальный банк Украины в ближайшие три года.

Регулятор не дает прогнозов, однако руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий ожидает , что среднегодовой курс в течение 2024−2026 годов вырастет сначала на 7,5%, а затем на 10%. Его прогноз не совпадает с оценкой МВФ и Кабмина.

Поэтому эксперт ожидает, что среднегодовой курс американской валюты в 2024 году будет составлять 39,0, в 2025 году будет 41,9 (+7,5% г/г), а в 2026 году — 46,1 (+10,0%). г/г).

Он отмечает, что его предвидение ниже, чем оценка Международного валютного фонда и Кабинета министров — 40,9, 44,7 и 47,5 на 2024−2026 годы соответственно (МВФ) и 40,7 в 2024 году (Кабмин).

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Увидеть, каким ожидается курс доллара в конце годов «глазами» Нацбанка, трудно, сказал Паращий. Здесь мешает ПКН (Ред. ПКН — принцип «конструктивной неопределенности»). Однако по его прогнозу в конце 2024−2026 ожидается 40,5, а далее +8,0% за год, и еще +10,0% за год.

В четверг, 29 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,10 грн (покупка) и 41,50 (продажа). Наличный курс — 41,38 (покупка) и 41,46 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,25 грн.

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