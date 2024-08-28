Каким будет курс доллара: эксперты дали прогнозы на осень — Finance.ua

Каким будет курс доллара: эксперты дали прогнозы на осень Сегодня 12:01 — Валюта

Каким будет курс доллара: эксперты дали прогнозы на осень

Осенью 2024 года значительный рост курса доллара не ожидается. НБУ продолжит контролировать ситуацию на рынке и не допустит резких колебаний.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Национальный банк подчеркнул, что будет сохранять активное присутствие на межбанке, чтобы компенсировать дефицит валюты и обезопасить курсовую динамику от резких движений. Другими словами, колебания будут умеренными, а курс и далее будут контролировать продажей валюты.

Заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса отмечает, что НБУ не даст курсу доллара резко повышаться. В компании до конца года ожидают курс 41−42 грн/доллар и не исключают, что он может вырасти до 42,5 грн/доллар.

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«Не будет 45 гривен за доллар, потому что НБУ очень осторожно к этому относится. Сейчас стала разгоняться инфляция и девальвационные ожидания. НБУ не может позволить себе значительное движение. Нет никакого курса на девальвацию. У нас очень умеренные колебания курса. Можем ли мы до конца года дойти до 42 гривен? Конечно, можем, но это все равно колебания в пределах 1−2% и больших колебаний не будет», — пояснил он.

Высоких темпов роста курса доллара не ожидает и глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

«Мы лишь немного пересматриваем наш прогноз курса в конце года до 42,6 гривен за доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 42,3 гривен за доллар», — добавил он.

Напомним, в июле НБУ поднял официальный курс доллара до 41,50 грн. Однако затем в центробанке заявили, что курс уже угрожает ценовой стабильности, и начали его снижать. В последний месяц курс колеблется в пределах 41−41,35 грн/доллар. На 28 августа НБУ установил курс на уровне 41,30 грн/доллар. С начала года доллар подорожал на 8,7%.

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