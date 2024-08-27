Будет ли дорожать доллар в последние дни августа — Finance.ua

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Будет ли дорожать доллар в последние дни августа

Валюта
24
Будет ли дорожать доллар в последние дни августа
Будет ли дорожать доллар в последние дни августа
До конца лета остались считаные дни и украинцы готовятся к новому учебному году. Спрос на доллар может возрасти, поэтому цена на него также не будет держаться на одном уровне.
Как говорит Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, передает 24 канал, в течение 27 августа -1 сентября прогнозируется рост коридора колебаний курса на межбанке, но это почти не отразится на наличном рынке.

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В конце августа начинается период выплаты зарплат, поэтому есть вероятность подорожания американской валюты.
«Следует отметить, что в период завершения каникул украинцам требуется больше гривневой ликвидности для подготовки детей к учебе. Поэтому на этот раз влияние „зарплатного“ фактора, на мой взгляд, будет ограниченным», — говорит она.
Поэтому, согласно прогнозу эксперта, за этот период наличный курс доллара будет находиться в коридоре 41,30−41,70 гривен.
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Во вторник, 27 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,15 грн (покупка) и 41,60 (продажа). Наличный курс — 41,40 (покупка) и 41,50 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,3591 грн.
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