Банки за месяц ввезли в Украину более 1 млрд долларов наличными — Finance.ua

Банки за месяц ввезли в Украину более 1 млрд долларов наличными Сегодня 17:04 — Валюта

Банки за месяц ввезли в Украину более 1 млрд долларов наличными

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июле 2024 года, составил 1,313 млрд долларов. Это на 1,4% меньше, чем в июне (1,331 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные НБУ

Объем в июле был высоким, хоть и значительно меньше, чем в январе (1,864 млрд долларов).

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При этом банки ввезли за июль 961 млн наличных долларов, что на 2,5% больше, чем в июне (938 млн долларов). Объем наличных евро упал до 349 млн долларов в эквиваленте (389 млн в июне).

По данным НБУ, за июль из Украины вывезли валюты на 126 млн долларов.

Спрос на валюту

Иностранная валюта (доллары и евро) является основной формой сбережений украинцев. Всего на руках у населения и бизнеса может быть больше 120 млрд долларов.

По данным НБУ, за январь-июнь 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 7,9 млрд долларов.

Украинцы в июле купили в банках рекордный за 12 лет объем валюты — 1,117 млрд долларов. С начала года украинцы купили в банках 6,356 млрд долларов.

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