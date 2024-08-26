Банки за месяц ввезли в Украину более 1 млрд долларов наличными — Finance.ua
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Банки за месяц ввезли в Украину более 1 млрд долларов наличными

Валюта
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Банки за месяц ввезли в Украину более 1 млрд долларов наличными
Банки за месяц ввезли в Украину более 1 млрд долларов наличными
Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июле 2024 года, составил 1,313 млрд долларов. Это на 1,4% меньше, чем в июне (1,331 млрд долларов).
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Объем в июле был высоким, хоть и значительно меньше, чем в январе (1,864 млрд долларов).
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При этом банки ввезли за июль 961 млн наличных долларов, что на 2,5% больше, чем в июне (938 млн долларов). Объем наличных евро упал до 349 млн долларов в эквиваленте (389 млн в июне).
Банки за месяц ввезли в Украину более 1 млрд долларов наличными
По данным НБУ, за июль из Украины вывезли валюты на 126 млн долларов.
Банки за месяц ввезли в Украину более 1 млрд долларов наличными

Спрос на валюту

Иностранная валюта (доллары и евро) является основной формой сбережений украинцев. Всего на руках у населения и бизнеса может быть больше 120 млрд долларов.
По данным НБУ, за январь-июнь 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 7,9 млрд долларов.
Украинцы в июле купили в банках рекордный за 12 лет объем валюты — 1,117 млрд долларов. С начала года украинцы купили в банках 6,356 млрд долларов.
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По материалам:
РБК-Україна
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