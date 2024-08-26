Чего ждать от курса доллара в течение этой недели — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Чего ждать от курса доллара в течение этой недели

Валюта
1
Чего ждать от курса доллара в течение этой недели
Чего ждать от курса доллара в течение этой недели
Существует вероятность, что за эту неделю национальная валюта Украины только укрепится и курс доллара немного упадет.
Причиной удешевления доллара является повышение спроса на гривну из-за уплаты предприятий налогов и выплаты заработных плат работникам. Об этом сообщил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский, передает ТСН.
«То есть на межбанке увеличится предложение валюты со стороны экспортеров, что приведет к удешевлению доллара и евро. Оно не будет значительным, но отразится и на наличном рынке», — говорит экономист.
Читайте также
По его прогнозу, на валютном рынке средний курс доллара будет колебаться в коридоре от 41,20−41,80 гривны, но будет отдавать предпочтение более низкому уровню.
В понедельник, 26 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,10 грн (покупка) и 41,51 (продажа). Наличный курс — 41,40 (покупка) и 41,50 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины составляет 41,2236 грн.
Напомним, Соединенные Штаты Америки планируют изменить дизайн банкнот доллара в стремлении снизить риски подделок. Обновление будет происходить поэтапно с 2026 года. Подробно мы рассказали об изменениях здесь.
Кстати, следить за актуальным курсом валют можно на Finance.ua. Заходите, чтобы всегда быть в курсе!

Узнать курс валют

По материалам:
Телеграф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.