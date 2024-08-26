Чего ждать от курса доллара в течение этой недели — Finance.ua

Чего ждать от курса доллара в течение этой недели Сегодня 12:02 — Валюта

Чего ждать от курса доллара в течение этой недели

Существует вероятность, что за эту неделю национальная валюта Украины только укрепится и курс доллара немного упадет.

Причиной удешевления доллара является повышение спроса на гривну из-за уплаты предприятий налогов и выплаты заработных плат работникам. Об этом сообщил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский, передает ТСН.

«То есть на межбанке увеличится предложение валюты со стороны экспортеров, что приведет к удешевлению доллара и евро. Оно не будет значительным, но отразится и на наличном рынке», — говорит экономист.

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По его прогнозу, на валютном рынке средний курс доллара будет колебаться в коридоре от 41,20−41,80 гривны, но будет отдавать предпочтение более низкому уровню.

В понедельник, 26 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,10 грн (покупка) и 41,51 (продажа). Наличный курс — 41,40 (покупка) и 41,50 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины составляет 41,2236 грн.

Напомним, Соединенные Штаты Америки планируют изменить дизайн банкнот доллара в стремлении снизить риски подделок. Обновление будет происходить поэтапно с 2026 года. Подробно мы рассказали об изменениях здесь.

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