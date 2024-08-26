Нацбанк готов к валютным интервенциям: какой курс доллара ждать в сентябре — Finance.ua
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Нацбанк готов к валютным интервенциям: какой курс доллара ждать в сентябре

Валюта
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Курс доллара на текущей неделе будет ниже 42 гривен. Но уже в сентябре против нашей национальной валюты начнут действовать дополнительные факторы, способные поколебать ее стабильность.
Такой прогноз дал «Телеграфу» начальник департамента казначейства банка «Глобус» Тарас Лесовой.
По его словам, последняя неделя лета на валютном рынке не будет отличаться от предыдущих недель.
Так, после принятых регулятором мер в июле фактические курсовые колебания проходят в рамках 41−41,7 грн/долл. на безналичном рынке и 41−42 грн/долл. — на наличном. В то же время, как это характерно для режима «управляемой гибкости», курсовые тренды меняются попеременно, наблюдается то рост курса доллара, то его падение.
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Общая ситуация достаточно сдержанная: регулятор готов при опасности применить механизм валютных интервенций, чтобы восстановить баланс спроса и предложения. В целом можно предположить, что до 1 сентября официальный курс доллара «застынет» между 41,4 и 41,6 грн. Таким образом, согласно официальному курсу по состоянию на 1 августа, девальвация гривны может составить до 1,4%, что будет достаточно умеренным показателем.
Как считает Тарас Лесовой, в сентябре на курсовых показателях отразится инфляция. Поэтому следует ждать изменений, хотя они не станут в буквальном смысле сенсационными. Ожидается, что по итогам сентября официальный курс доллара будет находиться в пределах 41,3−41,8 грн, а коридор валютных изменений составит 41,2−42 грн. на межбанке и 41,2−42,2 грн на наличном рынке.

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Иными словами, валютные изменения сентября будут прогнозируемыми, медленными и не повлекут за собой стресс у покупателей иностранных денежных знаков.
«Как мы прогнозировали, новая „эпоха“ на валютном рынке ожидается с наступлением осени. Однако не стоит ожидать каких-либо хаотических, нервных изменений. Действие режима „управляемой гибкости“ предполагает умеренное регулирование рынка, что делает невозможным любые проявления паники или ажиотажа», — Подытожил Тарас Лесовой.
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По материалам:
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