Выплаты для некоторых переселенцев отменяются: кто получит — Finance.ua

С мая выплаты внутренне перемещенным лицам из-за войны отменяют. Выплаты будут получать только переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий и не могут вернуться домой.
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
Выплаты также продолжат получать те, у кого повреждены дома.
«С мая выплаты будут получать проживающие в зоне боевых действий, которые не могут вернуться домой. Или те, у кого повреждено имущество. Очень многие, кто два месяца находился в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы их благодарим. Так вот, таким людям выплаты будут прекращаться с мая», — сообщила министр.