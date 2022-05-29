Выплаты для некоторых переселенцев отменяются: кто получит — Finance.ua

Выплаты для некоторых переселенцев отменяются: кто получит

Сегодня 12:05 — Казна и Политика

С мая выплаты внутренне перемещенным лицам из-за войны отменяют. Выплаты будут получать только переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий и не могут вернуться домой.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Выплаты также продолжат получать те, у кого повреждены дома.

«С мая выплаты будут получать проживающие в зоне боевых действий, которые не могут вернуться домой. Или те, у кого повреждено имущество. Очень многие, кто два месяца находился в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы их благодарим. Так вот, таким людям выплаты будут прекращаться с мая», — сообщила министр.

Напомним, беженцам из прифронтовых районов пособие выплачивают на вокзалах.

Кроме того, можно оформить получение помощи через приложение «Дія».

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