Выплаты для некоторых переселенцев отменяются: кто получит — Finance.ua
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Выплаты для некоторых переселенцев отменяются: кто получит

Сегодня 12:05Казна и Политика
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С мая выплаты внутренне перемещенным лицам из-за войны отменяют. Выплаты будут получать только переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий и не могут вернуться домой.
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
Выплаты также продолжат получать те, у кого повреждены дома.
«С мая выплаты будут получать проживающие в зоне боевых действий, которые не могут вернуться домой. Или те, у кого повреждено имущество. Очень многие, кто два месяца находился в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы их благодарим. Так вот, таким людям выплаты будут прекращаться с мая», — сообщила министр.
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Напомним, беженцам из прифронтовых районов пособие выплачивают на вокзалах.
Кроме того, можно оформить получение помощи через приложение «Дія».
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По материалам: РБК-Україна
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