Выплата апрельских пенсий профинансирована на 20% — Finance.ua

Выплата апрельских пенсий профинансирована на 20%

Сегодня 08:04 — Личные финансы

Выплата апрельских пенсий профинансирована на 20%, в том числе на 100% в 6 областях. Об этом сообщила Марина Лазебная, министр социальной политики Украины.

«На сегодняшний день, несмотря на то, что сейчас только начало месяца, Пенсионный фонд уже направил в банки и Укрпочту 20% средств, необходимых на выплату пенсий апреля. Это 9,7 миллиарда гривен, из которых 2,9 миллиарда направлены на выплату пенсий через Укрпочту, а 6,8 миллиарда — через уполномоченные банки», — прокомментировала она.

Министр сообщила, что на выплату пенсий за апрель запланировано 49 миллиардов гривен. Из них:

• через уполномоченные банки 37,6 млрд грн (в т.ч. 5,1 млрд грн — пенсии военным пенсионерам),

• через Укрпочту — 11,4 млрд грн.

Кому насчитали пенсии авансом?

Зная, как сложно сейчас обеспечивать доставку и выплату пенсий в регионах, где идут активные боевые действия, средства на выплату пенсий в отдельных регионах Минсоцполитики перечислило авансом еще в конце марта. В частности, 25-27 марта в полном объеме профинансировали банкам и Укрпочте выплату апрельских пенсий в Киевской, Луганской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях.

Банки уже засчитали все 100% средств на счета пенсионеров в этих областях.

«Поэтому я прошу пенсионеров проверить свои карты и использовать средства. В марте у нас были случаи, когда люди звонили в Пенсионный фонд с жалобами, что не получили пенсию в привычный срок, а в конце концов выяснялось, что пенсия просто поступила на карту раньше, человек не ожидал этого и потому не обратил внимания», — рассказала Лазебная.

Конечно, более сложная ситуация с доставкой пенсии по месту жительства в населенных пунктах, где происходят военные действия или которые находятся во вражеском окружении.

Так, Укрпочта приступила к доставке пенсий апреля в Сумской, Луганской и Киевской областях, где процент выплаты по состоянию на 2 апреля составил 23,5%, 1,5% и 0,9% соответственно.

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