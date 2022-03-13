Выделенные Украине $200 миллионов пойдут на средства обороны — Блинкен — Finance.ua
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Выделенные Украине $200 миллионов пойдут на средства обороны — Блинкен

Сегодня 15:46Казна и Политика
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Выделенные Украине $200 миллионов пойдут на средства обороны — БлинкенВыделенные Украине $200 миллионов пойдут на средства обороны — Блинкен
Объявленный президентом США дополнительный пакет поддержки Украины на сумму $200 миллионов обеспечит предоставление ВСУ средств по борьбе с бронетехникой, воздушным десантом и другими угрозами.
Об этом говорится в официальном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, обнародованном на сайте Госдепа.
«Этот пакет будет включать дальнейшую оборонную поддержку, чтобы помочь Украине противостоять бронетанковой, воздушно-десантной и другим угрозам, вставшим перед ней», — отмечается в заявлении.
Госсекретарь США также дал высокую оценку действиям Вооруженных сил Украины и всех украинских граждан, которые «с большим мастерством, железной волей и глубоким мужеством защищают свое государство». Он подчеркнул, что Америка и ее союзники поддерживают усилия украинцев и советуют России признать, что силой никогда не победить дух Украины.
«Мы привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и будем продолжать оказывать Украине необходимую поддержку», — отметил глава американской дипломатии.
Блинкен также подчеркнул, что США продолжат обеспечивать гуманитарную помощь нуждающимся и оказывать экономическую поддержку.
«Международное сообщество объединено и настроено на то, чтобы привлечь путина к ответственности», — подытожил госсекретарь США.
Напомним, в субботу президент США Джо Байден издал меморандум, которым делегировал государственному секретарю полномочия направить $200 миллионов в качестве дополнительного пакета поддержки Украины.
По материалам: Укрінформ
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