Выделенные Украине $200 миллионов пойдут на средства обороны — Блинкен

Сегодня 15:46 — Казна и Политика

Выделенные Украине $200 миллионов пойдут на средства обороны — Блинкен

Объявленный президентом США дополнительный пакет поддержки Украины на сумму $200 миллионов обеспечит предоставление ВСУ средств по борьбе с бронетехникой, воздушным десантом и другими угрозами.

Об этом говорится в официальном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, обнародованном на сайте Госдепа.

«Этот пакет будет включать дальнейшую оборонную поддержку, чтобы помочь Украине противостоять бронетанковой, воздушно-десантной и другим угрозам, вставшим перед ней», — отмечается в заявлении.

Госсекретарь США также дал высокую оценку действиям Вооруженных сил Украины и всех украинских граждан, которые «с большим мастерством, железной волей и глубоким мужеством защищают свое государство». Он подчеркнул, что Америка и ее союзники поддерживают усилия украинцев и советуют России признать, что силой никогда не победить дух Украины.

«Мы привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и будем продолжать оказывать Украине необходимую поддержку», — отметил глава американской дипломатии.

Блинкен также подчеркнул, что США продолжат обеспечивать гуманитарную помощь нуждающимся и оказывать экономическую поддержку.

«Международное сообщество объединено и настроено на то, чтобы привлечь путина к ответственности», — подытожил госсекретарь США.

Напомним, в субботу президент США Джо Байден издал меморандум, которым делегировал государственному секретарю полномочия направить $200 миллионов в качестве дополнительного пакета поддержки Украины.

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