Украинцы запустили сбор средств на арест путина — Finance.ua

Украинцы запустили сбор средств на арест путина

Сегодня 09:49 — Личные финансы

Украинцы запустили сбор средств на арест путина, www.freepik.com

Девелоперы из Украины запустили сбор средств с целью привлечения президента России к ответственности за совершенные преступления. Вырученные деньги станут вознаграждением человеку, который арестует или отстранит от власти в. путина.

Авторы сайта отмечают, что не принимают пожертвования, а только связывают краудфандеры с исполнителем. Схема работает следующим образом:

Проект putintheend.com собирает данные о сумме донатов и контактов жертвователей; Исполнитель связывается с создателями сайта и разъясняет свою роль в обезвреживании диктатора или его аресте; После подтверждения предоставленной информации от исполнителя разработчики отправляют письмо с его реквизитами краудфандерам.

Проект не гарантирует получение донатов, а только выступает посредником. По состоянию на 11 марта 2022 года заявленная сумма пожертвований — $201,010 млн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью