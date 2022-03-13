Украинцы запустили сбор средств на арест путина — Finance.ua

Украинцы запустили сбор средств на арест путина, www.freepik.com
Девелоперы из Украины запустили сбор средств с целью привлечения президента России к ответственности за совершенные преступления. Вырученные деньги станут вознаграждением человеку, который арестует или отстранит от власти в. путина.
Авторы сайта отмечают, что не принимают пожертвования, а только связывают краудфандеры с исполнителем. Схема работает следующим образом:
Проект putintheend.com собирает данные о сумме донатов и контактов жертвователей;
Исполнитель связывается с создателями сайта и разъясняет свою роль в обезвреживании диктатора или его аресте;
После подтверждения предоставленной информации от исполнителя разработчики отправляют письмо с его реквизитами краудфандерам.