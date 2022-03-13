Украинцы запустили сбор средств на арест путина — Finance.ua
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Украинцы запустили сбор средств на арест путина

Сегодня 09:49Личные финансы
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Украинцы запустили сбор средств на арест путинаУкраинцы запустили сбор средств на арест путина, www.freepik.com
Девелоперы из Украины запустили сбор средств с целью привлечения президента России к ответственности за совершенные преступления. Вырученные деньги станут вознаграждением человеку, который арестует или отстранит от власти в. путина.
Авторы сайта отмечают, что не принимают пожертвования, а только связывают краудфандеры с исполнителем. Схема работает следующим образом:
  1. Проект putintheend.com собирает данные о сумме донатов и контактов жертвователей;
  2. Исполнитель связывается с создателями сайта и разъясняет свою роль в обезвреживании диктатора или его аресте;
  3. После подтверждения предоставленной информации от исполнителя разработчики отправляют письмо с его реквизитами краудфандерам.
Проект не гарантирует получение донатов, а только выступает посредником. По состоянию на 11 марта 2022 года заявленная сумма пожертвований — $201,010 млн.
По материалам: Finance.UA
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