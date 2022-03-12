Россия стала мировым лидером по количеству санкций за последние 70 лет — Finance.ua

Россия стала мировым лидером по количеству санкций за последние 70 лет

Сегодня 12:19 — Мир

Россия стала мировым лидером по количеству санкций за последние 70 лет

За последние восемь лет россия получила больше санкций, чем ряд стран за семь десятилетий.

Об этом Центр противодействия дезинформации сообщает в Телеграм

Согласно данным Центра, за последние восемь лет россия получила санкций больше, чем Северная Корея, Мьянма, Чили, Куба, Китай, Иран и Сирия за 70 лет.

«Процесс отмены санкций не очень быстрый. К тому же некоторые санкции, в том числе против Кубы, могут действовать десятилетиями», — отмечают в ЦПД.

Последствия санкций для российской федерации (мнение Запада, The New York Times): после введения санкций в 2014 году валовой внутренний продукт рф упал на 2%; после введения последних санкций российская экономика испытывает трудности; ожидается, что страна объявит дефолт.

Сроки, когда будет объявлен дефолт, называют разные. По самым оптимистичным для россии прогнозам, ее банкротство может произойти не раньше мая.

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