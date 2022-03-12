Россия стала мировым лидером по количеству санкций за последние 70 лет — Finance.ua

Согласно данным Центра, за последние восемь лет россия получила санкций больше, чем Северная Корея, Мьянма, Чили, Куба, Китай, Иран и Сирия за 70 лет.
«Процесс отмены санкций не очень быстрый. К тому же некоторые санкции, в том числе против Кубы, могут действовать десятилетиями», — отмечают в ЦПД.
Последствия санкций для российской федерации (мнение Запада, The New York Times): после введения санкций в 2014 году валовой внутренний продукт рф упал на 2%; после введения последних санкций российская экономика испытывает трудности; ожидается, что страна объявит дефолт.
Сроки, когда будет объявлен дефолт, называют разные. По самым оптимистичным для россии прогнозам, ее банкротство может произойти не раньше мая.