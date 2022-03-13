Вторжение России в Украину вызвало резкий спрос на золото во всем мире — Finance.ua

Вторжение России в Украину вызвало резкий спрос на золото во всем мире

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Вторжение России в Украину вызвало резкий спрос на золото во всем мире

Вторжение России в Украину создает страх перед инфляцией — это вызвало резкий спрос на золото во всем мире.

Об этом пишет Bloomberg.

Агентство напоминает, что золото играет свою давнюю роль как надежное убежище во времена войн и кризисов.

«Вторжение россии в Украину привело к резкому росту цен на все, от нефти и газа до пшеницы и металлов, вызывая опасения по поводу инфляции и угрожая глобальному росту. Это побуждает инвесторов отовсюду, от Вены и Сингапура до Нью-Йорка покупать золото, стоимость которого выросла до 2070,44 долларов за унцию. Это близко к рекорду, достигнутому во время пандемии», — пишет издание.

С начала года цены на золото выросли почти на 10%. На повышенном спросе зарабатывают торговцы драгоценными металлами.

Так, основатель Philoro Edelmetalle Рудольф Бреннер рассказал, что продажи в его сети выросли втрое, а в магазинах выстроились очереди.

«Люди покупают все», — сказал он.

В первую неделю вторжения России в Украину продажи золота и серебра в Сингапуре выросли на 235%, сказал основатель Silver Bullion Pte Грегор Грегерсен.

По словам исполнительного директора Empire Gold Buyers в Нью-Йорке Джина Фурмана, клиенты предпочитают слитки, а не наличные.

Агентство добавляет, что ажиотаж розничных инвесторов вокруг физического золота привел к высоким надбавкам за покупку, что является признаком их дефицита.

Так, чтобы получить в свои руки слиток весом в одну унцию, покупателям приходится платить до 100 долл. сверх спотовой цены.

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