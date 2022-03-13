ЕС хочет изменить правила для криптовалют: может запретить Bitcoin и Ethereum — Finance.ua

ЕС хочет изменить правила для криптовалют: может запретить Bitcoin и Ethereum

Сегодня 15:35 — Казна и Политика

В Евросоюзе разработали изменения для работы криптовалют, которые могут де-факто запретить использование таких цифровых валют как Bitcoin и Ethereum.

Об этом сообщает Bloomberg.

Криптоактивы, производимые или торгуемые в ЕС, «должны подчиняться минимальным стандартам экологической устойчивости и иметь план для обеспечения соответствия» этим требованиям. Комитет по экономическим и валютным вопросам будет голосовать за законопроект в понедельник.

Части минимальных стандартов экоустойчивости и наличия плана, пишет Bloomberg, являются изменениями, внесенными в последнюю минуту, чтобы ограничить или запретить использование цифровых валют, работающих по так называемому механизму «доказанной работы». То есть Bitcoin и Ethereum.

Этот механизм является одним из основных, управляющих блокчейном Bitcoin. Майнеры предоставляют компьютерную мощность сети, защищающей и обрабатывающей блокчейн, и получают вознаграждение в биткойнах за свой вклад.

Представители криптоиндустрии выражают опасения, что такая норма может полностью запретить использование Bitcoin и Ethereum в Европе, так как разработать такой план на базе механизма «доказанной работы» невозможно.

«Мы призываем вас всех связаться со своими членами Европейского парламента и сообщить им, что вы выступаете против запрета биткойнов в Европе», — написал в своем Twitter Паскаль Готье из Ledger, одного из крупнейших поставщиков криптовалютных кошельков.

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