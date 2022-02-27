ВТБ из-за санкций поднимет ставки по ипотеке и приостановит прием заявок на рефинансирование — Finance.ua
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ВТБ из-за санкций поднимет ставки по ипотеке и приостановит прием заявок на рефинансирование

Сегодня 18:42Казна и Политика
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Попавший под санкции российский ВТБ банк с понедельника, 28 февраля, поднимает ставки по ипотеке на 4 процентных пункта (п.п.). Минимальная ставка составит 15,3% как для готового, так и для строящегося жилья, говорится в сообщении госбанка, пишет Интерфакс.
«Мы считаем необходимым сохранить доступ населения к кредитным ресурсам банка, но в условиях объявленных в отношении ВТБ санкций вынуждены пересмотреть параметры ипотечного кредитования», — пояснил ВТБ.
Срок действия кредитного решения по новым заявкам составит 30 дней. Для ранее одобренных заявок решения действительны до 5 марта (включительно).
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В связи с резким ростом ставок на рынке ВТБ также принял решение временно приостановить оформление заявок на рефинансирование ипотечных кредитов.
«Уверены, что мера по „охлаждению“ рынка кредитования окажется временной, и скоро банки смогут вернуться к более доступным ставкам», — заявили в банке.
ВТБ, в отличие от Сбербанка, попал в SDN List, то есть стал объектом блокирующих санкций. Его активы в США и Великобритании замораживаются. На данный момент это самый сильный санкционный удар по российскому финансовому сектору за всю историю рестрикций, начиная с 2014 года.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Інтерфакс
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