ВТБ из-за санкций поднимет ставки по ипотеке и приостановит прием заявок на рефинансирование — Finance.ua

ВТБ из-за санкций поднимет ставки по ипотеке и приостановит прием заявок на рефинансирование

Сегодня 18:42 — Казна и Политика

Попавший под санкции российский ВТБ банк с понедельника, 28 февраля, поднимает ставки по ипотеке на 4 процентных пункта (п.п.). Минимальная ставка составит 15,3% как для готового, так и для строящегося жилья, говорится в сообщении госбанка, пишет Интерфакс.

«Мы считаем необходимым сохранить доступ населения к кредитным ресурсам банка, но в условиях объявленных в отношении ВТБ санкций вынуждены пересмотреть параметры ипотечного кредитования», — пояснил ВТБ.

Срок действия кредитного решения по новым заявкам составит 30 дней. Для ранее одобренных заявок решения действительны до 5 марта (включительно).

В связи с резким ростом ставок на рынке ВТБ также принял решение временно приостановить оформление заявок на рефинансирование ипотечных кредитов.

«Уверены, что мера по „охлаждению“ рынка кредитования окажется временной, и скоро банки смогут вернуться к более доступным ставкам», — заявили в банке.

ВТБ, в отличие от Сбербанка, попал в SDN List, то есть стал объектом блокирующих санкций. Его активы в США и Великобритании замораживаются. На данный момент это самый сильный санкционный удар по российскому финансовому сектору за всю историю рестрикций, начиная с 2014 года.

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