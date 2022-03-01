ВТБ и Сбербанк повысили ставки по потребительским кредитам — Finance.ua

ВТБ и Сбербанк повысили ставки по потребительским кредитам

ВТБ и Сбербанк повысили ставки по потребительским кредитам

Сбербанк повысил ставки по потребительским кредитам до 21,9–29,9 % (было 12,9–21,7 %), ВТБ — до 15,9–29,9 % (было 5,9–13,8 %).

Прежде ставка Сбербанка по потребительским ссудам зависела от суммы кредитования и срока, сейчас ставки одинаковые, пишет русское издание РИА Новости

ВТБ также повышает ставки по ипотеке на 4 % (теперь минимум будет 15,3 %), Сбербанк, как уже сообщалось, — на 7,3 % (до 18,6 %). Повышены и ставки по вкладам в рублях: максимальная доходность по ним в обоих банках составляет 18 %.

Повышение ставок началось после того, как ЦБ РФ в понедельник объявил об увеличении ключевой ставки — до 20 %.

Издание пишет, что одновременно банки один за другим заявляют, что не будут повышать ставки по уже выданным гражданам кредитам — как потребительским, так и ипотечным. ВТБ первым из крупных российских банков 28 февраля объявил о новых ставках по вкладам физлиц.

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