Российский рубль превращается в обычную бумагу — Резников — Finance.ua
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Российский рубль превращается в обычную бумагу — Резников

Сегодня 11:49Мир
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Российский рубль превращается в обычную бумагу — РезниковРоссийский рубль превращается в обычную бумагу — Резников
Россия из-за войны против Украины претерпела сокрушительные разрушения на экономическом фронте, к борьбе с врагом присоединилось международное ІТ-сообщество.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в обращении, опубликованном в Фейсбуке.
«На экономическом фронте Россия уже претерпела сокрушительные разрушения. Российская валюта превращается в обычную бумагу. Есть первый запрет на экспорт российской нефти. К уничтожению армии оккупантов присоединилось международное ІТ-сообщество», — отметил министр.
В то же время он проинформировал, что в Украину увеличиваются поставки оружия и всего необходимого из Европы.
Также Резников подчеркнул, что даже украинские школьники перешли в наступление на киберфронте.
24 февраля по указанию президента Владимира Путина Россия начала войну с Украиной. Российские войска шестой день подряд обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома. В Украине ввели военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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