Всемирный экономический форум назвал главные мировые проблемы на ближайшие 10 лет — Finance.ua

Всемирный экономический форум назвал главные мировые проблемы на ближайшие 10 лет Сегодня 21:07 — Мир

Всемирный экономический форум назвал главные мировые проблемы на ближайшие 10 лет

Экологические проблемы доминируют в рейтинге главных рисков, с которыми столкнется планета в следующем десятилетии, показал опрос специалистов по глобальным рискам, проведенный Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

Об этом идет речь в докладе Global Risks Report 2023

Неспособность смягчить последствия изменения климата и адаптироваться к ним; стихийные бедствия; утрата биоразнообразия; утрата природных ресурсов и крупномасштабный ущерб окружающей среде доминируют в первой десятке глобальных рисков, которые считаются наиболее серьезными за 10-летний период.

Основанный на ответах 1200 менеджеров по рискам из частного сектора, государственных деятелей, ученых и лидеров отрасли со всего мира отчет показывает, как текущие проблемы стоимости жизни заменяются рисками, связанными с окружающей средой, в течение десятилетия.

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Другие события в первой десятке включают последствия вынужденной миграции, социального распада, киберпреступности и экономических враждебных действий между основными торговыми блоками, которые считаются более вероятными, чем прямая военная конфронтация.

Выводы отчета, подготовленного в преддверии ежегодной встречи ВЭФ на швейцарском курорте Давос, которые должны состояться на следующей неделе, сделаны после года, когда многие обязательства по борьбе с изменением климата были отменены из-за энергетического кризиса после вторжения россии в Украину.

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