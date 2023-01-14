Всемирный экономический форум назвал главные мировые проблемы на ближайшие 10 лет — Finance.ua

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Всемирный экономический форум назвал главные мировые проблемы на ближайшие 10 лет

Мир
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Всемирный экономический форум назвал главные мировые проблемы на ближайшие 10 лет
Всемирный экономический форум назвал главные мировые проблемы на ближайшие 10 лет
Экологические проблемы доминируют в рейтинге главных рисков, с которыми столкнется планета в следующем десятилетии, показал опрос специалистов по глобальным рискам, проведенный Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).
Об этом идет речь в докладе Global Risks Report 2023.
Неспособность смягчить последствия изменения климата и адаптироваться к ним; стихийные бедствия; утрата биоразнообразия; утрата природных ресурсов и крупномасштабный ущерб окружающей среде доминируют в первой десятке глобальных рисков, которые считаются наиболее серьезными за 10-летний период.
Всемирный экономический форум назвал главные мировые проблемы на ближайшие 10 лет
Основанный на ответах 1200 менеджеров по рискам из частного сектора, государственных деятелей, ученых и лидеров отрасли со всего мира отчет показывает, как текущие проблемы стоимости жизни заменяются рисками, связанными с окружающей средой, в течение десятилетия.
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Другие события в первой десятке включают последствия вынужденной миграции, социального распада, киберпреступности и экономических враждебных действий между основными торговыми блоками, которые считаются более вероятными, чем прямая военная конфронтация.
Выводы отчета, подготовленного в преддверии ежегодной встречи ВЭФ на швейцарском курорте Давос, которые должны состояться на следующей неделе, сделаны после года, когда многие обязательства по борьбе с изменением климата были отменены из-за энергетического кризиса после вторжения россии в Украину.
По материалам:
РБК-Україна
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