Как менялся индекс экономических ожиданий в Украине (инфографика) — Finance.ua

Как менялся индекс экономических ожиданий в Украине (инфографика) Сегодня 11:03 — Казна и Политика

Индекс экономических ожиданий в Украине по опросу в телеграм-канале HUG’S на начало ноября упал с 40 до 30%.

Об этом сообщает экономист, финансовый аналитик, инвестор Эрик Найман.

Причины такого падения в том, что в стране существенно ухудшилось энергоснабжение.

По результатам опроса, среди 2000 человек 19% проголосовавших остаются оптимистами — это близко к минимумам года. 59% пессимистов — пики года на уровне 67-69% были в апреле-мае и июле.

Напомним, бизнес в Украине ухудшил свои ожидания по поводу работы из-за массовых обстрелов по энергетическим мощностям, последствия войны и снижения реальных доходов населения сдерживают восстановление экономики. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) Национального банка. В октябре индекс снизился до 44.9 пунктов с 46.1 пунктов в сентябре.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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