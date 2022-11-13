Как менялся индекс экономических ожиданий в Украине (инфографика) — Finance.ua
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Как менялся индекс экономических ожиданий в Украине (инфографика)

Казна и Политика
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Индекс экономических ожиданий в Украине по опросу в телеграм-канале HUG’S на начало ноября упал с 40 до 30%.
Об этом сообщает экономист, финансовый аналитик, инвестор Эрик Найман.
Причины такого падения в том, что в стране существенно ухудшилось энергоснабжение.
По результатам опроса, среди 2000 человек 19% проголосовавших остаются оптимистами — это близко к минимумам года. 59% пессимистов — пики года на уровне 67-69% были в апреле-мае и июле.
Как менялся индекс экономических ожиданий в Украине (инфографика)
Напомним, бизнес в Украине ухудшил свои ожидания по поводу работы из-за массовых обстрелов по энергетическим мощностям, последствия войны и снижения реальных доходов населения сдерживают восстановление экономики. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) Национального банка. В октябре индекс снизился до 44.9 пунктов с 46.1 пунктов в сентябре.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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