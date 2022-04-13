Всемирный банк выделит Украине $1,5 млрд — Finance.ua
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Всемирный банк выделит Украине $1,5 млрд

Сегодня 08:48Казна и Политика
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Всемирный банк выделит Украине $1,5 млрдВсемирный банк выделит Украине $1,5 млрд
Всемирный банк готовит пакет помощи Украине на 1,5 млрд долларов.
Об этом сообщил глава СБ Дэвид Малпасс, пишет Reuters.
Он отметил, что это стало возможным после того, как накануне была одобрена помощь Международной ассоциации развития в размере 1 млрд долларов, а также выплата 100 млн долларов соседней Молдове.
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Малпасс уточнил, что этот транш поможет Украине предоставлять критически важные услуги, в частности, обеспечить выплаты медикам, пенсионерам и в рамках социальных программ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Корреспондент.net
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