Минфин оценил рост дефицита бюджета из-за войны — Finance.ua

Минфин оценил рост дефицита бюджета из-за войны

Сегодня 12:05 — Казна и Политика

Минфин оценил рост дефицита бюджета из-за войны

Из-за войны с россией дефицит бюджета-2022 в марте составил $2,7 млрд, и темп его роста продолжит расти.

О ситуации в экономике Украины Министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью Financial Times.

«Мы находимся в состоянии сильного стресса, в самом плохом состоянии. Это вопрос выживания нашей страны... Если вы хотите, чтобы мы продолжали бороться в этой войне, чтобы выиграли эту войну... так помогите нам», — сказал Марченко.

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Он рассказал, что оценка инфраструктурных потерь из-за войны выросла до $270 млрд, тогда как в конце марта называли цифру $120 млрд. Более 7 тысяч жилых домов разрушены или повреждены. Около 30% украинских предприятий остановились, 45% работают частично. Потребление электроэнергии упало на 35%, резко сократилась торговля.

По его словам, правительство пошло на сокращение расходов госбюджета более чем на 6 млрд долларов, но этого мало, ведь доходы лишь немного превышают половину поступлений довоенного уровня.

«Мы можем сократить некоторые расходы, но это не может покрыть дефицит», — подчеркнул Марченко.

Глава Минфина напомнил, что дефицит госбюджета по итогам года был запланирован на уровне 3,5% ВВП, но будет расти многократно, в зависимости от продолжительности войны.

При этом Украина продолжит проводить платежи по госдолгу во избежание дефолта или реструктуризации.

Говоря о выделении США военной и гуманитарной помощи Украине и другим пострадавшим от войны странам в размере $13,6 млрд, Марченко подчеркнул, что Украина не получит ни одного цента.

«Это не является прямой бюджетной поддержкой. Мы не можем использовать ее для восполнения дефицита», — сказал министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

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