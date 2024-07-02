Всемирный банк включил Украину в категорию стран с доходами выше среднего — Finance.ua

Всемирный банк включил Украину в категорию стран с доходами выше среднего Сегодня 11:01

Всемирный банк включил Украину в категорию стран с доходами выше среднего

Украина переведена в категорию стран с доходами выше среднего, согласно обнародованной классификации стран по уровню дохода на 2024 год финансовый год от Всемирного банка.

Доходы Украины оценены банком в $5070 на душу населения.

Ранее Украина относилась к категории стран с доходом ниже среднего.

О классификации

Группа Всемирного банка относит экономики мира к четырем группам доходов: низкий, ниже среднего, выше среднего и высокий.

Классификации обновляются ежегодно 1 июля с учетом валового национального дохода (ВНД) на душу населения за предыдущий календарный год.

Классификация доходов Всемирного банка направлена ​​на отражение уровня развития страны, опираясь на ВНД на душу населения как широко доступный показатель экономического потенциала.

Всемирный банк обнародовал инфографику, где показаны экономики, переходящие в новые категории доходов в этом году.

В частности, в этом году Украина, Алжир, Иран и Монголия перешли из категории стран с доходом ниже среднего в категорию стран с доходом выше среднего.

Почему это произошло

Повышение рейтинга Украины стало результатом возобновления экономического роста в 2023 году (реальный ВВП вырос на 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году) наряду с сокращением численности населения, которое сократилось более чем на 15% с начала вторжения россии.

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Эти факторы были дополнительно усилены ростом цен на товары и услуги отечественного производства, что повлекло за собой значительное увеличение номинального ВНД на душу населения на 18,5%, сообщает ВБ. В то время как экономика Украины была значительно ослаблена вторжением россии, реальный рост в 2023 году был обусловлен строительной активностью (24,6%), что отражает значительное увеличение инвестиционных расходов (52,9%), поддерживающих усилия Украины по восстановлению после разрушений.

Страны, изменившие категорию дохода

Также в этом году три страны — Болгария, Палау и росия ($14 250 на душу населения) — перешли из категории стран с уровнем дохода выше среднего в категорию стран с высоким уровнем дохода.

Экономическая активность россии была обусловлена ​​значительным ростом военной активности в 2023 году, тогда как рост также был обусловлен возобновлением торговли (на 6,8%), финансового сектора (на 8,7%) и строительства (на 6,6%). Эти причины привели к росту как реального (3,6%), так и номинального (10,9%) ВВП, а ВНД рф на душу населения вырос на 11,2%.

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borgexpert По материалам:

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