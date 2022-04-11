Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины на 45% — Finance.ua

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины на 45%

Сегодня 10:12 — Казна и Политика

Валовой внутренний продукт Украины по итогам 2022 года может снизиться на 45,1% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка.

Отмечается, что прогноз составлен «при существенной неопределенности».

Более точная степень экономического спада будет зависеть от длительности и интенсивности войны, проводимой россией.

Аналитики ожидают медленное восстановление украинской экономики. По их оценке, в 2023 году ВВП страны вырастет на 2,1%, в 2024 году — на 5,8%.

Что будет с ценами:

инфляция в 2022 году составит 15%;

в 2023 — 19%;

в 2024 году — 8,4%.

Война и вызванное ею перемещение лиц способны существенно отразиться на показателях бедности в Украине, отмечают эксперты. Доля населения страны, живущего за чертой бедности (для стран со сравнимыми доходами этот порог составляет 5,5 доллара в день), грозит резко увеличиться — с 1,8% до 19,8%.

Прогнозы для россии и беларуси. В то же время ВВП россии по итогам года может сократиться на 11,2%, считают аналитики. Причиной этого они называют существенные последствия введенных против рф санкций, в частности сокращение внутреннего спроса.

По оценке Всемирного банка, годовая инфляция в россии вырастет с 9% в 2021 году до 22% в 2022 году и останется значительно выше целевого показателя центрального банка.

Падения ВВП в текущем году аналитики ожидают и в беларуси — на 6,5%. По мнению Всемирного банка, в 2023 году белорусская экономика вырастет на 1,5%, годом позже — на 1,6%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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