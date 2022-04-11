Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины на 45% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины на 45%

Сегодня 10:12Казна и Политика
43
Валовой внутренний продукт Украины по итогам 2022 года может снизиться на 45,1% по сравнению с предыдущим годом.
Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка.
Отмечается, что прогноз составлен «при существенной неопределенности».
Более точная степень экономического спада будет зависеть от длительности и интенсивности войны, проводимой россией.
Аналитики ожидают медленное восстановление украинской экономики. По их оценке, в 2023 году ВВП страны вырастет на 2,1%, в 2024 году — на 5,8%.
Что будет с ценами:
  • инфляция в 2022 году составит 15%;
  • в 2023 — 19%;
  • в 2024 году — 8,4%.
Война и вызванное ею перемещение лиц способны существенно отразиться на показателях бедности в Украине, отмечают эксперты. Доля населения страны, живущего за чертой бедности (для стран со сравнимыми доходами этот порог составляет 5,5 доллара в день), грозит резко увеличиться — с 1,8% до 19,8%.
Прогнозы для россии и беларуси. В то же время ВВП россии по итогам года может сократиться на 11,2%, считают аналитики. Причиной этого они называют существенные последствия введенных против рф санкций, в частности сокращение внутреннего спроса.
Читайте также
По оценке Всемирного банка, годовая инфляция в россии вырастет с 9% в 2021 году до 22% в 2022 году и останется значительно выше целевого показателя центрального банка.
Падения ВВП в текущем году аналитики ожидают и в беларуси — на 6,5%. По мнению Всемирного банка, в 2023 году белорусская экономика вырастет на 1,5%, годом позже — на 1,6%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.