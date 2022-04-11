Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины на 45% — Finance.ua

Отмечается, что прогноз составлен «при существенной неопределенности».
Более точная степень экономического спада будет зависеть от длительности и интенсивности войны, проводимой россией.
Аналитики ожидают медленное восстановление украинской экономики. По их оценке, в 2023 году ВВП страны вырастет на 2,1%, в 2024 году — на 5,8%.
Что будет с ценами:
инфляция в 2022 году составит 15%;
в 2023 — 19%;
в 2024 году — 8,4%.
Война и вызванное ею перемещение лиц способны существенно отразиться на показателях бедности в Украине, отмечают эксперты. Доля населения страны, живущего за чертой бедности (для стран со сравнимыми доходами этот порог составляет 5,5 доллара в день), грозит резко увеличиться — с 1,8% до 19,8%.
Прогнозы для россии и беларуси. В то же время ВВП россии по итогам года может сократиться на 11,2%, считают аналитики. Причиной этого они называют существенные последствия введенных против рф санкций, в частности сокращение внутреннего спроса.