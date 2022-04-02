Минэкономики оценивает падение ВВП Украины в I кв.-2022 в 16% — Finance.ua
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Минэкономики оценивает падение ВВП Украины в I кв.-2022 в 16%

Вчера 21:08Казна и Политика
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Валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2022 года из-за начатой россией войны упал на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, такова оценка Министерства экономики страны.
«Российская агрессия против Украины коренным образом изменила нашу экономику. Наш прогноз снижения ВВП в первом квартале 2022 года составляет 16%, а общегодовое падение может достигнуть 40%», — приводятся в пресс-релизе ведомства слова первого заместителя министра Дениса Кудина.
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По его словам, больше всего пострадали те отрасли, где невозможна дистанционная работа, в частности, авиационные, морские перевозки, сфера услуг, где бизнес работает непосредственно с потребителями.
В то же время Кудин отметил, что за последние 10 дней экономика начала оживать, бизнес в безопасных регионах возвращается к работе, а аграрии начали посевную.
Минэкономики отметило, что в процессе восстановления экономики Украины особое внимание будет уделяться поддержке отраслей, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность граждан и укрепляющих обороноспособность государства.
«Речь идет о сельском хозяйстве, производстве продуктов питания, розничной торговле, коммунальных и энергетических услугах, производствах, работающих над мобилизационными заказами», — уточнило ведомство.

Справка Finance.ua:

  • ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева 22 марта спрогнозировала, что спад ВВП Украины из-за начавшейся россией войны может составлять треть от довоенного;
  • премьер-министр Денис Шмыгаль в конце марта дал прогноз о 35% спаде и «немного выше»;
  • по данным Госстата, в 2021 году ВВП Украины вырос на 3,4% после спада на 3,8% в 2020 году, его номинальный объем составил около $200 млрд.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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