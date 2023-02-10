Всемирный банк предоставит Турции $1,78 миллиардов помощи из-за землетрясений — Finance.ua

Всемирный банк предоставит Турции $1,78 миллиардов помощи из-за землетрясений Сегодня 15:28 — Мир

Всемирный банк предоставит Турции $1,78 миллиардов помощи из-за землетрясений

Всемирный банк объявил о предоставлении помощи в сумме 1,78 миллиарда долларов Турции для восстановления после разрушительных землетрясений, которые унесли жизни тысячи людей и причинили стране значительный ущерб.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Также финучреждение приступило к быстрой оценке убытков, чтобы определить приоритетные направления для поддержки восстановления и реконструкции.

Читайте также Зеленский приказал предоставить гумпомощь Турции, пострадавшей от землетрясения

«От имени Группы Всемирного банка мы выражаем наши глубочайшие соболезнования народу Турции и Сирии в связи с большой потерей, которую вы понесли в результате разрушительных землетрясений. Мы оказываем немедленную помощь и готовим быструю оценку неотложных и больших потребностей на месте. Это позволит определить приоритетные сферы для восстановления и реконструкции страны, когда мы готовим операции по поддержанию этих потребностей», — сказал президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Срочная помощь в размере 780 млн долл. будет предоставлена через Компоненты реагирования на чрезвычайные ситуации (CERCs) от двух существующих проектов в Турции — Проекта экстренной реконструкции в результате землетрясения, наводнений и лесных пожаров (TEFWER) и Проекта городов, устойчивых к климатическим и катастрофическим последствиям. Помощь будет использована для обновления базовой инфраструктуры на муниципальном уровне.

Также готовится дополнительный 1 миллиард долларов США для поддержки людей, пострадавших в результате землетрясений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.