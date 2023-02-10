Всемирный банк предоставит Турции $1,78 миллиардов помощи из-за землетрясений — Finance.ua
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Всемирный банк предоставит Турции $1,78 миллиардов помощи из-за землетрясений

Мир
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Всемирный банк предоставит Турции $1,78 миллиардов помощи из-за землетрясений
Всемирный банк предоставит Турции $1,78 миллиардов помощи из-за землетрясений
Всемирный банк объявил о предоставлении помощи в сумме 1,78 миллиарда долларов Турции для восстановления после разрушительных землетрясений, которые унесли жизни тысячи людей и причинили стране значительный ущерб.
Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.
Также финучреждение приступило к быстрой оценке убытков, чтобы определить приоритетные направления для поддержки восстановления и реконструкции.
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«От имени Группы Всемирного банка мы выражаем наши глубочайшие соболезнования народу Турции и Сирии в связи с большой потерей, которую вы понесли в результате разрушительных землетрясений. Мы оказываем немедленную помощь и готовим быструю оценку неотложных и больших потребностей на месте. Это позволит определить приоритетные сферы для восстановления и реконструкции страны, когда мы готовим операции по поддержанию этих потребностей», — сказал президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.
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Срочная помощь в размере 780 млн долл. будет предоставлена через Компоненты реагирования на чрезвычайные ситуации (CERCs) от двух существующих проектов в Турции — Проекта экстренной реконструкции в результате землетрясения, наводнений и лесных пожаров (TEFWER) и Проекта городов, устойчивых к климатическим и катастрофическим последствиям. Помощь будет использована для обновления базовой инфраструктуры на муниципальном уровне.
Также готовится дополнительный 1 миллиард долларов США для поддержки людей, пострадавших в результате землетрясений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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