Зеленский приказал предоставить гумпомощь Турции, пострадавшей от землетрясения — Finance.ua
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Зеленский приказал предоставить гумпомощь Турции, пострадавшей от землетрясения

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Президент Украины Владимир Зеленский приказал отправить гуманитарную помощь в Турцию, которая вчера пострадала от мощного землетрясения.
Об этом говорится в указе и украинского президента.
«С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Турецкой Республике в результате землетрясения, согласно статье 10 Закона Украины „О гуманитарной помощи“ постановляю: о предоставлении гуманитарной помощи Турецкой Республике», — говорится в документе.
Согласно указу, предоставление гумпомощи Турции должен обеспечить Кабинет министров Украины.
Напомним, вчера утром Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома. На местах разрушения возникли пожары.
По материалам:
РБК-Україна
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