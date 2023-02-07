Зеленский приказал предоставить гумпомощь Турции, пострадавшей от землетрясения — Finance.ua

Зеленский приказал предоставить гумпомощь Турции, пострадавшей от землетрясения
Президент Украины Владимир Зеленский приказал отправить гуманитарную помощь в Турцию, которая вчера пострадала от мощного землетрясения.
Об этом говорится в указе и украинского президента.
«С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Турецкой Республике в результате землетрясения, согласно статье 10 Закона Украины „О гуманитарной помощи“ постановляю: о предоставлении гуманитарной помощи Турецкой Республике», — говорится в документе.
Согласно указу, предоставление гумпомощи Турции должен обеспечить Кабинет министров Украины.
Напомним, вчера утром Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома. На местах разрушения возникли пожары.
Поделиться новостью