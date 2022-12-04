Всемирный банк предоставил Украине уже около $18 миллиардов — Finance.ua

Всемирный банк предоставил Украине уже около $18 миллиардов Сегодня 18:11 — Казна и Политика

Всемирный банк предоставил Украине уже около $18 миллиардов

Всемирный банк предоставил Украине экстренную помощь в размере 17,8 млрд долларов.

Об этом сказала исполнительный директор Всемирного банка Мари Элка Пангесту на пресс-конференции в Берлине.

«Мы поддерживаем Украину. Мы предоставили 17,8 миллиарда экстренной помощи. К ним относятся кредиты, гарантии и гранты», — сказала Пангесту.

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Она добавила, что через проекты Всемирного банка и целевые фонды уже выплачено 11,4 миллиарда.

Пангесту также отметила, что теперь параллельно должна идти реконструкция страны, именно на этом сосредоточена возглавляемая ею структура.

«Нам также нужно инвестировать в энергетическую инфраструктуру, дороги и больницы, чтобы в Украине было тепло зимой», — подчеркнула она.

Напомним, Украина получит от США в рамках финансирования Всемирного банка грант — 4,5 миллиарда долларов, сообщило на днях Министерство финансов Украины. Денежные средства пойдут на пенсионные выплаты и отдельные программы государственной социальной помощи, такие как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, инвалидов, переселенцев, а также на оплату медицинских услуг по программе медгарантий.

22 ноября государственный бюджет Украины получил 60 млн долларов от ВБ. Из этих средств 50 млн предоставлено от Международной ассоциации развития на льготных условиях, остальные 10 млн — как гарантии от Латвии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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