Глава МВФ на саммите G20 назвала три направления, которые изменят перспективы мировой экономики — Finance.ua
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Глава МВФ на саммите G20 назвала три направления, которые изменят перспективы мировой экономики

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Глава МВФ на саммите G20 назвала три направления, которые изменят перспективы мировой экономики
Глава МВФ на саммите G20 назвала три направления, которые изменят перспективы мировой экономики
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева перечислила на саммите G20, проходящем на индонезийском острове Бали, три направления, которые изменят перспективы мировой экономики.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Фонда.
«Во-первых, нужно разрешить торговле выполнять свою работу. Устранение барьеров, особенно продовольствия и удобрений, может в значительной степени помочь противостоять страданиям сотен миллионов людей. Мы не должны допустить, чтобы протекционизм пустил корни, и мир распался на отдельные блоки», — заявила Георгиева.
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По подсчетам МВФ, разделенный мир терял бы не менее 1,5% ВВП ежегодно.
«Во-вторых, долги. Это сложно для всех переживших COVID-19. Но для 25% стран с развивающейся рыночной экономикой и 60% стран с низким уровнем дохода это разрушает их способность справляться с проблемой отсутствия продовольственной и энергетической безопасности», — добавила она.
Глава МВФ также призвала инвестировать в устойчивость.
«Мы и в дальнейшем будем сталкиваться с потрясениями. Однако очевидно, что если мы будем инвестировать в устойчивое к климату сельское хозяйство и развитие с низким содержанием углерода, мы сможем достичь более высоких стандартов жизни для людей во всем мире», — отметила Георгиева.
По материалам:
Укрінформ
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