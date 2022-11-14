В МВФ заявили, что перспективы мировой экономики стали «мрачными» — Finance.ua
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В МВФ заявили, что перспективы мировой экономики стали «мрачными»

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В Международном валютном фонде заявили, что перспективы развития мировой экономики стали мрачнее, чем прогнозировалось в прошлом месяце.
Об этом сообщает Reuters.
По данным МВФ, главные причины этого: усиление денежно-кредитной политики, вызванное устойчиво высокой инфляцией на широкой основе, слабыми темпами роста экономики в Китае, а также перебоями со снабжением и отсутствием продовольственной безопасности, вызванными вторжением россии в Украину.
Теперь глобальный кредитор прогнозирует рост экономики в 2023 году всего на 2,7% — это на 0,2% меньше предыдущего прогноза.
«Вызовы, с которыми сталкивается мировая экономика, огромны, и ослабление экономических показателей указывает на дальнейшие проблемы впереди», — заявили в МВФ.
Напомним, что Бельгия перечислила Украине финансовую помощь — грант на сумму 4,96 млн евро. Сумма поступила на счет, специально созданный и администрируемый Международным валютным фондом.
Напомним, в апреле МВФ принял решение о создании административного счета для зачисления средств в виде доли Специальных прав заимствований (СПЗ) от стран-доноров в пользу Украины.

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По материалам:
РБК-Україна
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