Все банковские инкассаторы получили броню от мобилизации — Finance.ua

Все банковские инкассаторы получили броню от мобилизации Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Все банковские инкассаторы получили броню от мобилизации

Все банковские инкассаторы имеют право на бронь от мобилизации наравне с председателями правления банковских учреждений.

Такие выводы вытекают из приложения № 56 к распоряжению Кабинета Министров от 18.03.2015 № 493-р «Перечень должностей и профессий военнообязанных, которые подлежат бронированию в период мобилизации и военное время и работают в банковской системе Украины», а также из циркуляра Национального банка Украины 56-0007/10/ГСК от 12 января 2023 года.

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Так, согласно нормативной базе, инкассаторы составляют отдельную категорию банковских служащих. Хотя они не входят в управляющее звено, на них распространяется полная бронь от мобилизации, как и на глав правлений банков. Это связано с их ролью в обеспечении бесперебойной работы банковских отделений во время войны.

Причем право на бронь имеют как инкассаторы, работающие в центральных аппаратах (головных офисах) банковских учреждений, так и в банковских отделениях (филиалах). Это касается инкассаторов, старших инкассаторов, инкассаторов-водителей автотранспорта.

Кроме того, безусловная броня распространяется на все должности подразделений сохранности банков, подразделений инкассации и перевозки ценностей.

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