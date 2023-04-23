Временная защита в Чехии: что изменилось — Finance.ua

Временная защита в Чехии: что изменилось Сегодня 12:13 — Личные финансы

Временная защита в Чехии: что изменилось

Убежище в Чехии получили почти полмиллиона украинцев. Беженцы продолжают выбирать эту страну — в 2023 году на получение временной защиты подались почти 30 тысяч украинцев.

Куда обращаться по приезду в Чехию

По прибытии в Чехию с целью получения временной защиты следует уведомить миграционные органы Чехии о своем приезде. Визу временной защиты можно сделать в одном из региональных центров помощи украинцам (KACPU).

В этих центрах оформляют визу временной защиты сроком до 31 марта 2024, в случае необходимости помогают с поиском жилья, получением временной материальной помощи, предоставляют бесплатно медицинское страхование на 150 дней. Все услуги в этих центрах бесплатны.

3 дней после приезда уведомить о своем местожительстве Граждане Украины, прибывающие в Чешскую Республику, обязаны в течениепосле приезда уведомить о своем местожительстве Полицию по делам иностранцев

Какие документы нужно иметь для временной защиты

Украинских беженцев в KACPU регистрируют по любому документу, удостоверяющему личность, даже просроченному:

загранпаспорт;

биометрический загранпаспорт;

биометрическая ID-карта.

Если у беженцев нет заграничного, внутреннего паспорта, сначала нужно обратиться в посольство Украины в Праге или консульство Украины в Брно для оформления временного документа удостоверения личности.

В дальнейшем документы следует изготовить в паспортном сервисе в ГП «Документ» в Праге.

Виза временной защиты в Чехии дает право в любое время посетить или вернуться обратно в Украину . Имея временную защиту, украинцы также вправе легально работать в Чехии.

Если украинцы не хотят оформлять временную защиту, могут находиться в Чехии 90 дней на протяжении 180 дней. В таком случае нужно оформить платное медицинское страхование.

Что нужно знать о жилье и выплатах для беженцев

Если нужно найти временное жилье, можно обратиться в региональный центр помощи украинцам с просьбой о размещении.

Прага не принимает беженцев и направляет в менее загруженные населенные пункты. Украинцев много также в городах Брно и Пльзень.

Нетрудоустроившиеся украинские беженцы имеют право на получение финансовой помощи. За первый месяц выплачивают 5000 крон (8600 грн) на человека в месяц при условии, что беженец не обеспечен бесплатным проживанием, питанием и основными средствами личной гигиены. Следующие 5 месяцев сумма такая же — но нужно доказать, что нет доходов.

С 7-го месяца сумма пособия меняется: ребенок до 18 лет будет получать 3490 крон, взрослый — 4860 крон.

Напомним, что следует знать о ПДД и возможных штрафах за их нарушение:

1. Штраф за украинское водительское удостоверение. Водители, прибыв в Чехию, должны заменить удостоверение, в случае несоответствия образца, предусмотренного Конвенцией о дорожном движении. Размер штрафа за такое нарушение — 25 тысяч крон (в пересчете на гривну — около 37 тысяч гривен) и запрет на управление автомобилем на один год.

Справка Finance.ua:

Чехия продлила на год действие правил обеспечения жильем украинских беженцев.

Чехия открывает на военных заводах тысячи новых вакансий специально для украинцев.

Чехия закрыла въезд российским туристам с 25 октября 2022 года. россияне с действующей шенгенской визой, выданной любым государством — членом Евросоюза, путешествующие в целях туризма, спорта или культуры, с 25 октября, не могут въезжать на территорию Чехии.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.