ВПП ООН может закупать зерновые в Украине для предотвращения мирового голода — Finance.ua
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ВПП ООН может закупать зерновые в Украине для предотвращения мирового голода

Сегодня 21:37Аграрный рынок
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Всемирная продовольственная программа организации Объединенных Наций (ВПП ООН) углубляет сотрудничество с Украиной в условиях блокирования морского с/х экспорта военными кораблями страны-агрессора российской федерации, рассматривается вопрос выкупа организацией украинского зерна и последующей доставки его в страны, которым грозит голод.
Соответствующий вопрос обсудили министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский и исполнительный директор ВПП ООН Дэвид Малдоу Бизли в ходе встречи в Киеве, сообщается на сайте украинского ведомства в пятницу.
«Была обсуждена возможность закупки излишков зерновых в Украине за счет Всемирной продовольственной программы, чтобы обеспечить едой страны Африки и Ближнего Востока и предотвратить глобальный голод в этих регионах, угроза которого очень реальна», — уточняется в сообщении Минагрополитики.
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Ведомство подчеркнуло, что ВПП ООН развернула масштабную гуманитарную помощь пострадавшим от войны украинцам. В частности, налажены контакты с хлебозаводами, мукомольными предприятиями и предприятиями пищевой промышленности в Украине для закупки у них товаров и последующей поставки в регионы, пострадавшие от военного вторжения россии.
«Речь идет об около 40 тыс. тонн продовольственных товаров. Открыты семь складских помещений в Киеве, Львове, Днепре, Виннице, Черновцах, Одессе и Кропивницком. А во Львовской, Винницкой и Ивано-Франковской областях предоставляется денежная помощь переселенцам», — цитирует Бизли пресс-служба Минагрополитики.
В свою очередь, Сольский во время встречи акцентировал внимание на необходимости разблокирования украинских морпортов и путей судоходства, чтобы обеспечить экспорт с/х продукции из Украины.
«Чтобы стабилизировать ситуацию, важно обеспечить логистику поставок аграрной продукции из Украины через разблокированные порты и альтернативные пути. Кроме того, малые и средние украинские фермерские хозяйства и агропредприятия, которые играют большую роль в обеспечении национальной и мировой продовольственной безопасности, нуждаются в неотложной помощи», — цитирует ведомство своего главу.
Как сообщалось, 13 апреля генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что война в Украине может обречь более 1/5 человечества на невиданные десятилетиями нищету, нужду и голод.

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По материалам: Інтерфакс-Україна
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