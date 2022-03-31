Война в Украине грозит голодом для части мира — Минагрополитики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Война в Украине грозит голодом для части мира — Минагрополитики

Сегодня 20:23
36
Из-за отсутствия экспорта из Украины в некоторых странах может возникнуть голод.
Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
По его словам, в последние годы Украина находилась в пятерке поставщиков зерновых, поэтому от нее зависят поставки во многие страны пшеницы, ячменя, кукурузы. Также Украина является первым поставщиком подсолнечного масла, крупным поставщиком сои, мяса птицы, меда и молочной продукции.
«Если посмотреть на регионы, наиболее зависящие от украинской продукции, это Ближний Восток, в том числе Северная Африка..., Египет — один из топ-импортеров украинской продукции, также мы активно поставляли ее в юго- восточную Азию, в частности в Индонезию, Корею, Китай...», — отметил Высоцкий.
Он отметил, что если в Юго-Восточной Азии страны могут временно переориентироваться на другую продукцию, страны Ближнего Востока и Северной Африки фактически зависят исключительно от поставок из Украины.
«Уже больше месяца порты заблокированы. Не только заблокирован экспорт зерновых, но и мясной продукции, в частности, говядины, мяса птицы, яиц, молочной продукции. Фактически это может привести к существенному дефициту и действительно голоду в соответствующих странах», — объяснил замминистра.
Высоцкий уточнил, что Украина формирует 55% экспорта подсолнечного масла — это абсолютное большинство. В то же время кроме Китая и Индии крупным импортером являются и страны Евросоюза. Следовательно, без украинских поставок будет глобальный дефицит, отметили в Минагрополитики.
Читайте также
Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на форуме в Дохе рассказала, что вторжение России в Украину может вызвать дестабилизацию на Ближнем Востоке из-за проблем с продовольствием.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.