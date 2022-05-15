ВПЛ могут получить международную денежную помощь: какие программы доступны — Finance.ua

ВПЛ могут получить международную денежную помощь: какие программы доступны

Сегодня 12:03 — Личные финансы

Кроме государственной помощи внутренне перемещенные лица могут получить международную целевую денежную поддержку, реализуемую совместно с Правительством Украины.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Такую помощь ВПЛ могут получить от:

Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине совместно с Обществом Красного Креста Украины — surl.li/byyrt; Программы от ЮНИСЕФ «Спільно» — surl.li/byyru ; Агентства ООН по делам беженцев — surl.li/byyrw ; Всемирной продовольственной программы ООН — surl.li/byysw; Международной организации по миграции (МОМ) — surl.li/byyry; Норвежского совета по делам беженцев (NRC) — https://www.facebook.com/ua.nrc.no/posts/1629664447399685.

На инфографике вы можете ознакомиться с условиями и суммой выплат, а также географией реализации каждой из программ.

Отметим, что получить финансовую помощь в размере 2220 грн на человека в месяц можно только от одной из организаций, реализующей программу ООН. Это один и тот же вид помощи, который осуществляют различные агентства, перечень которых не является исчерпывающим.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.