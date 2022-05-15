ВПЛ могут получить международную денежную помощь: какие программы доступны — Finance.ua
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ВПЛ могут получить международную денежную помощь: какие программы доступны

Сегодня 12:03Личные финансы
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Кроме государственной помощи внутренне перемещенные лица могут получить международную целевую денежную поддержку, реализуемую совместно с Правительством Украины.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Такую помощь ВПЛ могут получить от:
  1. Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине совместно с Обществом Красного Креста Украины — surl.li/byyrt;
  2. Программы от ЮНИСЕФ «Спільно» — surl.li/byyru ;
  3. Агентства ООН по делам беженцев — surl.li/byyrw ;
  4. Всемирной продовольственной программы ООН — surl.li/byysw;
  5. Международной организации по миграции (МОМ) — surl.li/byyry;
  6. Норвежского совета по делам беженцев (NRC) — https://www.facebook.com/ua.nrc.no/posts/1629664447399685.
На инфографике вы можете ознакомиться с условиями и суммой выплат, а также географией реализации каждой из программ.
Отметим, что получить финансовую помощь в размере 2220 грн на человека в месяц можно только от одной из организаций, реализующей программу ООН. Это один и тот же вид помощи, который осуществляют различные агентства, перечень которых не является исчерпывающим.
ВПЛ могут получить международную денежную помощь: какие программы доступны
ВПЛ могут получить международную денежную помощь: какие программы доступны
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По материалам: Finance.ua
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