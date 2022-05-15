ВПЛ могут получить международную денежную помощь: какие программы доступны — Finance.ua

На инфографике вы можете ознакомиться с условиями и суммой выплат, а также географией реализации каждой из программ.
Отметим, что получить финансовую помощь в размере 2220 грн на человека в месяц можно только от одной из организаций, реализующей программу ООН. Это один и тот же вид помощи, который осуществляют различные агентства, перечень которых не является исчерпывающим.
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