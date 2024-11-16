ВПЛ из пяти областей могут получить грант до 700 долларов на обучение — Finance.ua

ВПЛ из пяти областей могут получить грант до 700 долларов на обучение
Лица, желающие повысить квалификацию или получить новую профессию, могут принять участие в грантовом конкурсе. Победители получат до 700 долларов США для получения профессионального образования.
Об этом говорится на фейсбук-странице организатора конкурса — Датского совета по делам беженцев (DRC).
Кто может принять участие
Участие в конкурсе могут принять жители Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.
Предпочтение будет отдаваться:
- внутренне перемещенному лицу;
- одиноким родителям или матерям;
- беременным женщинам, женщинам, кормящим ребенка (или лицам, проживающим с таким человеком);
- людям с инвалидностью или хроническим заболеванием (или лицам, проживающим с таким человеком).
Условия
По условиям программы победителю необходимо будет выбрать учебный курс по своему усмотрению с учетом соответствия потребностям местного рынка труда.
Отмечается, что курс не может длиться более 6 месяцев и должен завершиться до июня 2025 года.
Напомним, студенты со статусом ВПЛ могут получить государственную поддержку, которая предоставляется до окончания обучения или до достижения ими 23 лет.
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