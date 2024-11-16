ВПЛ из пяти областей могут получить грант до 700 долларов на обучение — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ВПЛ из пяти областей могут получить грант до 700 долларов на обучение

Личные финансы
130
ВПЛ из пяти областей могут получить грант до 700 долларов на обучение
ВПЛ из пяти областей могут получить грант до 700 долларов на обучение
Лица, желающие повысить квалификацию или получить новую профессию, могут принять участие в грантовом конкурсе. Победители получат до 700 долларов США для получения профессионального образования.
Об этом говорится на фейсбук-странице организатора конкурса — Датского совета по делам беженцев (DRC).

Кто может принять участие

Участие в конкурсе могут принять жители Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.
Предпочтение будет отдаваться:
  • внутренне перемещенному лицу;
  • одиноким родителям или матерям;
  • беременным женщинам, женщинам, кормящим ребенка (или лицам, проживающим с таким человеком);
  • людям с инвалидностью или хроническим заболеванием (или лицам, проживающим с таким человеком).

Условия

По условиям программы победителю необходимо будет выбрать учебный курс по своему усмотрению с учетом соответствия потребностям местного рынка труда.
Отмечается, что курс не может длиться более 6 месяцев и должен завершиться до июня 2025 года.
Напомним, студенты со статусом ВПЛ могут получить государственную поддержку, которая предоставляется до окончания обучения или до достижения ими 23 лет.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.