ВПЛ из пяти областей могут получить грант до 700 долларов на обучение — Finance.ua

ВПЛ из пяти областей могут получить грант до 700 долларов на обучение Сегодня 08:12 — Личные финансы

ВПЛ из пяти областей могут получить грант до 700 долларов на обучение

Лица, желающие повысить квалификацию или получить новую профессию, могут принять участие в грантовом конкурсе. Победители получат до 700 долларов США для получения профессионального образования.

Об этом говорится на фейсбук-странице организатора конкурса — Датского совета по делам беженцев (DRC).

Кто может принять участие

Участие в конкурсе могут принять жители Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.

Предпочтение будет отдаваться:

внутренне перемещенному лицу;

одиноким родителям или матерям;

беременным женщинам, женщинам, кормящим ребенка (или лицам, проживающим с таким человеком);

людям с инвалидностью или хроническим заболеванием (или лицам, проживающим с таким человеком).

Условия

По условиям программы победителю необходимо будет выбрать учебный курс по своему усмотрению с учетом соответствия потребностям местного рынка труда.

Отмечается, что курс не может длиться более 6 месяцев и должен завершиться до июня 2025 года.

Напомним, студенты со статусом ВПЛ могут получить государственную поддержку, которая предоставляется до окончания обучения или до достижения ими 23 лет.

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