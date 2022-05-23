Впервые за более 10 лет: ЕЦБ готовится поднять процентные ставки — Finance.ua

Впервые за более 10 лет: ЕЦБ готовится поднять процентные ставки

Сегодня 14:42 — Мир

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в июле будет готов к повышению процентных ставок впервые более чем за 10 лет.

Об этом заявил глава Банка Италии Иньяцио Виско, передает Интерфакс-Украина.

«Мы можем двигаться постепенно, повышая процентные ставки в ближайшие месяцы», — сказал Виско.

По его мнению, делать это в июне еще рано, поскольку в этом месяце ЕЦБ завершит программу выкупа активов, однако повышение может происходить уже с июля.

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На последнем заседании в апреле ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам осталась минус 0,5% годовых, она находится ниже нуля с 2014 года.

На прошлой неделе глава ЕЦБ Кристин Лагард говорила о том, что банк начнет повышение ставок спустя некоторое время после завершения выкупа активов. При этом некоторое время может означать период всего несколько недель.

Аналитики в среднем прогнозируют четыре подъема ставок в еврозоне по 25 базисным пунктам до конца текущего года. Ближайшее заседание ЕЦБ по ставкам состоится 9 июня, следующее назначено на 21 июля.

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