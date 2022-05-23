Впервые за более 10 лет: ЕЦБ готовится поднять процентные ставки — Finance.ua

На последнем заседании в апреле ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам осталась минус 0,5% годовых, она находится ниже нуля с 2014 года.
На прошлой неделе глава ЕЦБ Кристин Лагард говорила о том, что банк начнет повышение ставок спустя некоторое время после завершения выкупа активов. При этом некоторое время может означать период всего несколько недель.
Аналитики в среднем прогнозируют четыре подъема ставок в еврозоне по 25 базисным пунктам до конца текущего года. Ближайшее заседание ЕЦБ по ставкам состоится 9 июня, следующее назначено на 21 июля.
Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно производим расчет и подбор кредитных предложений.