Впервые за более 10 лет: ЕЦБ готовится поднять процентные ставки — Finance.ua
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Впервые за более 10 лет: ЕЦБ готовится поднять процентные ставки

Сегодня 14:42Мир
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) в июле будет готов к повышению процентных ставок впервые более чем за 10 лет.
Об этом заявил глава Банка Италии Иньяцио Виско, передает Интерфакс-Украина.
«Мы можем двигаться постепенно, повышая процентные ставки в ближайшие месяцы», — сказал Виско.
По его мнению, делать это в июне еще рано, поскольку в этом месяце ЕЦБ завершит программу выкупа активов, однако повышение может происходить уже с июля.
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На последнем заседании в апреле ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам осталась минус 0,5% годовых, она находится ниже нуля с 2014 года.
На прошлой неделе глава ЕЦБ Кристин Лагард говорила о том, что банк начнет повышение ставок спустя некоторое время после завершения выкупа активов. При этом некоторое время может означать период всего несколько недель.
Аналитики в среднем прогнозируют четыре подъема ставок в еврозоне по 25 базисным пунктам до конца текущего года. Ближайшее заседание ЕЦБ по ставкам состоится 9 июня, следующее назначено на 21 июля.
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По материалам: Фінансовий клуб
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