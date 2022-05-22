Слабый евро может ускорить инфляцию в Европе — министр финансов Германии

Сегодня 15:17 — Валюта

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер предупредил, что слабый евро может привести к ускорению инфляции в Европе.

При этом он призвал Европейский центральный банк повысить процентные ставки, отмечает The Wall Street Journal.

После нескольких недель падение евро приблизилось к паритету с долларом США. Это частично отражает относительную слабость экономики еврозоны, пострадавшей от скачка цен на энергоносители, а также обусловлено ожиданиями дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. При этом ЕЦБ пока не повышал процентные ставки: базовая остается на нулевом уровне, по депозитам составляет минус 0,5% годовых.

Инфляция в еврозоне в апреле составила рекордные 7,4%. Темпы роста потребительских цен в Германии в прошлом месяце достигли максимума с 1981 года — 7,8%.

«Инфляция представляет серьезный риск для будущего экономического развития и, в частности, для необходимого нам экономического прогресса», — заявил Линднер после двухдневной встречи с министрами финансов еврозоны.

Подготовка к повышению ставок

В свою очередь, глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что, по его мнению, ЕЦБ повысит процентные ставки в июле и далее может быть дальнейшее их увеличение. Входящий в состав руководства ЕЦБ Нагель также не исключает вероятности повышения ставки сразу на 0,5 процентного пункта.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.