Впервые с начала войны Украина начала экспортировать кукурузу по морю — Finance.ua

Впервые с начала войны Украина начала экспортировать кукурузу по морю

Сегодня 20:22 — Казна и Политика

Впервые с начала полномасштабного вторжения России Украина начала экспортировать кукурузу по морю.

Как сообщает агентство Reuters, в румынском черноморском порту Констанца судно Unity N завершило погрузку 71 тысячи тонн украинской кукурузы.

Поскольку украинские морские порты заблокированы с начала войны, наша страна вынуждена отправлять грузы на поезде через свою западную границу или в Румынию через свои небольшие речные порты на Дунае.

«Это первое судно класса „Panamax“ с украинской кукурузой, которое выйдет из порта», — сказал глава портового оператора Comvex Виорел Панайт.

Он также отметил, что такая поддержка Румынии призвана, в частности, предотвратить риск продовольственного кризиса в мире из-за блокирования рашистами украинских морских портов.

Напомним, вторжение россии в Украину спровоцировало резкий рост цен на сырьевые товары в Африке.

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