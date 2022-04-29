Впервые с начала войны Украина начала экспортировать кукурузу по морю — Finance.ua
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Впервые с начала войны Украина начала экспортировать кукурузу по морю

Сегодня 20:22Казна и Политика
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Впервые с начала полномасштабного вторжения России Украина начала экспортировать кукурузу по морю.
Как сообщает агентство Reuters, в румынском черноморском порту Констанца судно Unity N завершило погрузку 71 тысячи тонн украинской кукурузы.
Поскольку украинские морские порты заблокированы с начала войны, наша страна вынуждена отправлять грузы на поезде через свою западную границу или в Румынию через свои небольшие речные порты на Дунае.
«Это первое судно класса „Panamax“ с украинской кукурузой, которое выйдет из порта», — сказал глава портового оператора Comvex Виорел Панайт.
Он также отметил, что такая поддержка Румынии призвана, в частности, предотвратить риск продовольственного кризиса в мире из-за блокирования рашистами украинских морских портов.
Напомним, вторжение россии в Украину спровоцировало резкий рост цен на сырьевые товары в Африке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: ua.news
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